دوليه

تعرض الزمالك لخسارة قاسية في مستهل مشواره بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية على يد مضيفه جورماهيا الكيني برباعية لهدفين.

وظفر فريق جورماهيا بأول 3 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن نصر حسين داي الجزائري بينما يأتي بترو أتلتيكو الأنجولي ثالثا وخلفه الزمالك رابعا بلا نقاط.

وسجل ابراهيم حسن أول أهداف المباراة لصالح الزمالك في الدقيقة 7 وتعادل جاك توسينجي في الدقيقة 25 لجورماهيا ثم سجل اللاعب نفسه الهدف الثاني بالدقيقة 38 ليعود ابراهيم حسن ليتعادل للأبيض في الدقيقة 44.

وجاء الهدف الثالث لأصحاب الديار عن طريق نيكولاس كيبكيروي من ضربة رأس في الدقيقة 51 ثم اختتم دينيس أوليش الرباعية في الدقيقة 91 من أحداث المباراة.

