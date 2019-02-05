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الأهلي لمواصلة التقدم أمام إنبي


يخوض الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء أمام مضيفه انبي في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 للدوري المصري. ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 16 مباراة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي خاض 20 مباراة بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد  45 نقطة من 18 مواجهة ويأتي انبي في المركز الرابع عشر برصيد  21 نقطة. ويبحث الأهلي عن مواصلة الانتصارات لتقليص الفارق مع بيراميدز وكذلك الزمالك بعدما حقق الفوز في الجولات الـ3 الماضية بالبطولة. ويلعب الأهلي مباراة اليوم بروح معنوية عالية بعدما سحق ضيفه سيمبا التنزاني بطاقة التأهل للدور التالي. ويعول مارتن لاسارتي مدرب الأهلي على رغبة لاعبيه في مواصلة الانتصارات والدعم الجماهيري الكبير للفريق بعد تحسن النتائج.


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