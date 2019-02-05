دفتر أحوال

قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من تهمة عمليات «تكييش قروض المواطنين المتعثرين بهدف الحصول على عمولة» وممارسة المهنة المصرفية واستغلال علامة تجارية تعود إلى أحد البنوك المحلية. وقد اسند للمتهم أنه مارس المهنة المصرفية دون التسجيل في سجل البنوك التجارية لدى البنك المركزي بهدف تضليل الجمهور، واستغل العلامة التجارية الخاصة بأحد البنوك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. و تتلخص تفاصيل القضية ان أحد البنوك المحلية اقام دعوى ضد حساب في موقع التواصل الاجتماعي «الانستغرام» والذي قام بوضع رقم هاتفه للاتفاق على تقديم خدمات بسداد المديونيات المتعثرة «عمليات التكييش واستخراج قروض جديدة مقابل عمولة يتقاضاها» اذ قام باستخدام شعارات واسماء بعض البنوك المحلية ومنهم البنك الشاكي وتم اكتشاف الحسابين على مواقع التواصل الاجتماعي وان البنك يتهم صاحب تلك الحسابات. وحضر المحامي زيد الخباز مع المتهم أمام المحكمة ودفع بانتفاء الاتهام المسند إلى موكله وقدم إلى هيئة المحكمة شهادة من وزارة العدل تفيد ان موكله اقام دعوى والتي تتلخص بأنه اقام بلاغاً يفيد بتعرض مركبته للسرقة عن طريق الكسر وسرقة ثبوتياته، حيث ان السارق هو من يقوم باستغلال بيانات موكله، مؤكدا أن موكله ليس له علاقة في الاتهام المسند إليه، مطالباً ببراءته مما اسند إليه.

