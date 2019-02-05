دفتر أحوال

ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد حكم محكمة الجنايات بالسجن المؤبد لتاجر مخدرات بدون أطلق النار على رجال الامن خلال القبض عليه وقضت مجددا بحبسه 15 سنة مع الشغل والنفاذ والغرامة 10 آلاف دينار. وكانت النيابة قد اتهمت المتهم وهو تاجر مخدرات بدون بحيازته لمواد مخدرة متنوعة بقصد الاتجار وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص. وفيما قضت محكمة الجنايات غيابيا بإعدام المتهم، عارض الاخير الحكم وقضت المحكمة بالحبس المؤبد له. وأمام محكمة الاستئناف وبعد أن نظرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وتمعنت في أوراق القضية وأدلة الثبوت، وبعد دفاع محامي المتهم، قضت بالغاء حكم محكمة الجنايات لتحكم مجددا بالسجن على المتهم 15 سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف دينار.

