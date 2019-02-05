دفتر أحوال

ألغت محكمة التمييز تغريم مواطنة، وقضت مجدداً ببراءتها في الدعوى المرفوعة من متهم في تفجير الصادق والذي حصل على حكم ببراءته فيما بعد. وتتحصل الوقائع في ان المواطنة كتبت تغريدة بعد واقعة تفجير مسجد الامام الصادق الذي شهدته الكويت، وكان عنوان تغريدتها (حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وبكل واحد ماشي بطريجكم ما تعرفون الصح)، وقد أقام المدعي برفع دعوى يطالب بتعويضه.

وحضرت دفاع المتهمة، المحامية حوراء الحبيب امام المحكمة واكدت انه لا توجد تهمة في القضية، وطالبت بإلغاء الحكم المستأنَف وبراءة موكلتها التي لم تبدي أي إساءة في تغريدتها.

وقالت المحكمة في حيثياتها «أن المقصود بحسبي الله ونعم الوكيل ان الله كافي من قال هذه الكلمة، والله تعالى وكيله في دفع الشر عنه».

واضافت المحكمة «المشكو في حقها ارادت بهذه الكلمة الدعاء للكويت بأن يبعد الله عنها كل شر وأن يحفظ هذا الوطن من كل مكروه».

وختمت المحكمة بأنها لا ترى بهذه العبارة ما يشكل جرماً يعاقب عليه وهو ما تقضي به هذه المحكمة ببراءتها من الاتهام المسند اليها.

