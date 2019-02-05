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تعامدت الشمس صباح أمس على المقصورة المقدسة بمعبد دندرة الأثري غربي مدينة قنا، في صعيد مصر، وذلك في مناسبة عيد المعبود حورس.وتسللت أشعة الشمس الذهبية الى داخل المقصورة وأضاءت غرفة الولادة المقدسة، التي تسجل نقوشها الولادة الالهية للامبراطور الروماني أغسطس - مؤسس الامبراطورية الرومانية والامبراطور الأول لها، والذي حكم من سنة 27 ق.م حتى مماته في 14م - وهي ولادة رمزية للملك تجعله مؤهلا لحكم البلاد، وذلك بحسب المعتقدات المصرية القديمة. وكانت الولادة الرمزية تجرى وسط طقوس احتفالية يحضرها رجال الدولة وكهنة المعابد. وقال أحمد عوض، الباحث المتخصص في رصد الظواهر الفلكية بمعابد ومقصورات مصر القديمة، لوكالة الأنباء الألمانية ان تعامد الشمس على مقصورة الامبراطور أغسطس بمعبد دندرة جرى في مناسبة أحد أعياد الاله حورس زوج الربة حتحور التي جرى تكريس معبد دندرة لعبادتها. ويتميز المعبد بأنه يمثل قيمة علمية كبيرة في مجال علوم الفلك، وذلك لاحتوائه على خريطة للسماء والنجوم والأبراج، بجانب سطحه الذى لا يوجد له مثيل في أي معبد آخر في مصر، اضافة الى كمال أعمدة المعبد ونقوشه وغرفه السرية المثيرة للدهشة.

