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هل تشعر بالذنب بسبب عدم تجديد مخزونك من الفواكه والخضراوات من المنتجات الزراعية بشكل دائم؟ اطمئن، اذ يمكنك اضافة المعلبات الى قائمة طعامك.

ووفقا لتوصيات الوكالة الوطنية الفرنسية للصحة العامة بشأن التغذية والنشاط البدني والخمول، من المهم تناول خمس فواكه وخضراوات تقليدية في اليوم.

واذا كنت تستهلك الكمية ذاتها من الأطعمة المعلبة والفواكه والخضراوات الطازجة لأسباب اقتصادية أو عملية، فاعلم أن هذا الأمر لن يسبب لك أي ضرر، بل على العكس تماما، وذلك وفقا للكاتبة أوفيلي أسترمان في تقريرها الذي نشرته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. بل ان مديرة الأبحاث في المعهد الوطني الفرنسي للبحث الزراعي كاترين رينارد تؤكد أنه بالامكان فعلا الحصول على نظام غذائي متوازن من خلال استهلاك الفواكه والخضراوات المعلبة، والبقوليات والأسماك الزيتية.

ويشاطر هذا الرأي الأستاذ الباحث في ممارسة الطهو والصحة بمعهد أونيلاصال المتعدد التخصصات التقنية فيليب بويارت، مضيفا أن المعلبات تسمح بتناول طعام صحي في جميع الفصول.بينما تقول اختصاصية التغذية ديبورا أوهانا بأن القيمة الغذائية لا تتأثر لأن الخضار هي ذاتها، ولكنها ببساطة ليست في حالتها الطبيعية. وبينما يشير بويارت الى أن عملية التعليب عبر المعالجة الحرارية للخضار تُفقد الخضراوات مغذّياتها، يذكر أيضا أن طهو الطعام الطازج له التأثير نفسه.

وحتى بعد سلقها، لا تفقد الخضراوات كل الفيتامينات تماما، في حين أن السبانخ التي تم حفظها في مكان تتراوح حرارته بين 4 و10 درجات مثلا تفقد الفيتامينات بعد عشرة أيام وفي نهاية المطاف، ما يتأثر هو طعم الأغذية المعلبة. كما يجب الحذر من المواد المضافة أثناء التعليب، بما في ذلك السكر والملح، وينصح بالتخلص من ماء المعلبات.

