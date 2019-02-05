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توصلت دراسة أميركية متخصصة الى خطر الأطعمة المقلية على الصحة حيث تهدد بالوفاة المبكرة. وأشارت الدراسة إلى أن النساء اللاتي يأكلن الدجاج المقلي يوميا ربما تزيد لديهن احتمالات التعرض للوفاة المبكرة بنسبة 13 في المئة عمن يتجنبن تلك النوعية من الأطعمة.

وكذلك ينطوي الأمر على السمك المقلي حيث يهدد حياة متناوله بنسبة سبعة في المئة. وقال وي باو كبير الباحثين في الدراسة من جامعة أيوا «يزيد تناول الأطعمة المقلية من إجمالي السعرات الحرارية وبالتالي احتمال السمنة المرتبطة بدورها بارتفاع احتمالات الوفاة».

وأضاف باو عبر البريد الإلكتروني «في دراستنا أخذنا في الاعتبار إجمالي السعرات التي يتم تناولها وأسلوب الحياة ومستوى البدانة... وبعد إقصاء تأثيرات تلك العوامل بقي هناك ارتباط بين الأطعمة المقلية والوفاة بشكل عام وأيضا الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية».

ويشير باو وزملاؤه في الدراسة التي نشرت في دورية (بي. إم. جيه) الطبية إلى أن ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة بالغين في أميركا الشمالية يتناولون الأطعمة السريعة التي عادة ما تكون مقلية. وربطت أبحاث سابقة بين تناول الأطعمة المقلية وزيادة احتمالات البدانة والإصابة بأمراض القلب والسكري لكن لم يكن من الواضح صلتها بالموت المبكر.

