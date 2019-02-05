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نشرت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأميركية الشهيرة كيم كاردشيان مجموعة من اللقطات من أحدث جلسة تصوير لها والتي أجرتها للترويج لمجموعة من العطور الجديدة التابعة لماركتها الخاصة لمستحضرات التجميل، وذلك استعدادا منها لاستقبال أهم مناسبة رومانسية في العام.

وجاء طرح هذه المجموعة الجديدة من عطور كاردشيان بمناسبة قرب حلول عيد الحب، يوم الرابع عشر من شهر فبراير الحالي، حيث ظهرت كيم بإطلالات مثيرة في اللقطات التي نشرتها على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل.

وكانت كيم، أطلقت اسم Baddie على مجموعتها الجديدة من العطور، التي ظهرت بمجسمات كبيرة لما ستبدو عليه علب العطر الجديد.

