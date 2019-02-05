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تنوي شبكة التدوين المصغر «تويتر» طرح خاصية فريدة من نوعها للمرة الأولى في تاريخها.

ونشر موقع «انجادجيت» التقني المتخصص تصريحات لمؤسس تويتر، جاك دورسي، في مقابلة تلفزيونية يقول انه ينوي طرح خاصية فريدة من نوعها في منصة التدوين المصغر.

وقال دورسي انه قد يمكن اتاحة الفرصة للمغردين لتعديل النص الأصلي لتغريداتهم للمرة الأولى في تاريخ منصة «تويتر».

وأوضح مؤسس تويتر أن تلك الخاصية الفريدة ستكون متاحة لفترة زمنية محددة من أجل تعديل تغريداتهم. وأشار الى أن ذلك الزمن المحدد قد يكون ما بين 5 إلى 30 ثانية فقط، بعد نشر تغريداتهم عبر «تويتر».

وكانت «تويتر» أتاحت في عام 2017، امكانية زيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدة الواحدة، لتزيد الى 280 حرفا بدلا من 140 حرفا، ليتمكن الجميع من التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل وأسرع.