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أطلقت شركة «واتساب» مجموعة جديدة من الملصقات والوجوه التعبيرية في تطبيق الدردشة، ما منح المستخدمين وسيلة جديدة للتواصل بسهولة ومرونة أكبر.

ومع ذلك، عبّر عدد من المستخدمين عن سخطهم تجاه تنزيل الحزمة الكاملة، التي ربما تكون مليئة بالملصقات غير المرغوبة. ولكن الشركة أدخلت تعديلا جديدا، يتيح للمستخدمين اختيار تحميل ملصق واحد، أو اثنين، بدلا من المجموعة الكاملة.

ولاستخدام الميزة حاليا، قبل طرحها للجميع في القريب العاجل، ستحتاج الى تحميل الاصدار التجريبي من تطبيق واتساب (beta).

وعند تصفح مجموعة الملصقات في واتساب، يجب اختيار الملصق المفضل لديك والضغط عليه باستمرار، لاضافته الى مجموعتك الخاصة، ما يتيح استخدامه في الدردشات دون الحصول على المجموعة الكاملة. كما تضيف واتساب دعما للوحات المفاتيح التابعة لجهات خارجية (الطرف الثالث). وفي الوقت الحالي، ستكون لوحة المفاتيح «Gboard» (التابعة لغوغل)، الجهة الوحيدة الحاصلة على دعم الملصقات.

وفي نظام iOS، تعمل التحديثات بشكل مختلف مع لوحات المفاتيح، حيث يوجد زر الملصقات في مربع النص، ما يعني أنه يمكنك استخدام أي لوحة مفاتيح تابعة لجهة خارجية، وستظل قادرا على اضافة ملصقات جديدة الى الدردشة.