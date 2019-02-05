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مع انتقال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لمسكنهم الجديد في المسكن الريفي بفروغمور، قررت الملكة اليزابيث اهداء الزوجين هدية ثمينة جدا. ووفقا لصحيفة «ميرور»، قررت الملكة اليزابيث اهداء حفيدها هاري وزوجته شيئا لا يقدر بثمن، وهو اختيار لوحات فنية «نادرة» من المجموعة الملكية للملكة اليزابيث.

وقدمت الملكة قائمة بعدد من اللوحات «النادرة»، سيتمكن الزوجان الاختيار منها لمنزلهما الجديد في ويندزور، الذي انتقلا اليه أخيراً.

وتضم مجموعة الملكة اليزابيث حوالي 600 لوحة لليوناردو دا فينشي، و20 قطعة لمايكل آنجلو، كما تضم لوحات معاصرة لآندي وارهول وأنيش كابور.

وتقدر اللوحة الواحدة من هذه التشكيلة بثمن قد يصل لمئات الملايين، ولكنها ليست للبيع.

