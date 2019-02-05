وليد خليفه جاسم عيسى العربيد، (56 عاماً)، شيع، الرجال: سلوى، ق8، ش4، م17، ت: 97333418، النساء: جابر الأحمد، ق1، ش144، م11، ت: 55919381

عبدالرحمن عباس عبدالله العنزي، (86 عاماً)، شيع، الرجال: الفروانية، ق2، ش120، م4، ت: 97317678، النساء: الدوحة، ق3، ش1، م17، ت: 55111335

بدر خالد زيد فهد المطيري، (18 عاماً)، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 96634584، النساء: الفردوس، ق4، ش1، ج4، م9

عبدالله قنبر صفر، (87 عاماً)، شيع، الرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، ت: 99866117، النساء: السالمية، ق12، شارع ابوذر الغفاري، ج3، م35، حسينية المصطفى

منيره حسين علي الملا، أرملة عبدالمحسن طامي المقاطع، (91 عاماً)، شيعت، الرجال: اليرموك، ق2، ش3، ج1، م14، ت: 99545388، النساء: الفيحاء، ق3، ش34، م3، ت: 99700548

منيرة زيد صالح النمش، أرملة عبدالرحمن إبراهيم العبدالهادي، (85 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: القصور، ق7، ش3، م7، ت: 99512198، النساء: صباح السالم، ق13، الشارع الأول، ج4، م24

إنا لله وإنا إليه راجعون