أول النهار

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر بمكتبه صباح أمس الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية السيد بلقاسم الكتروسي.

يأتي هذا اللقاء بمناسبة صدور المرسوم الأميري بمنح الخضر وسام الفارس الدولي الذي تقدمه المنظمة الدولية للحماية المدنية، تقديراً منها لدعمه لجهود الادارة العامة للاطفاء خلال فترة الأمطار الغزيرة التي مرت بها البلاد في شهر نوفمبر الماضي.

هذا وقد عبر الخضر خلال اللقاء عن شكره وتقديره لصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، على صدور مرسوم تقليده لهذا الوسام، الذي هو محل اعتزاز وفخر لجميع منتسبي الجيش الكويتي، مؤكداً استمرار الجهوزية والاستعداد والتعاون الدائم مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ودعم جهودها المختلفة متى ما دعت الحاجة، وذلك تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.

حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح، ومستشار الأمين العام ومسؤول شؤون الوطن العربية بالمنظمة الدولية للحماية المدنية الدكتور محمد زايد، ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الادارة العامة للاطفاء العميد خليل الأمير.

من جهته استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية، صباح أمس الثلاثاء، الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني بلقاسم الكتروسي والوفد المرافق الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية لدولة الكويت تتضمن تكريم الفريق النهام على جهوده ومنحه وسام الفارس الدولي.

وقد رحب الفريق النهام بالكتروسي ومرافقيه معرباً عن تقديره العميق للدور البارز الذي تقوم به المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني في مجال اقامة مناطق آمنة في مناطق الحروب وتنظيم معارض تقنية وتوعوية مختلفة تشمل تجهيزات الحماية والانقاذ والأمن وكذلك حماية المنشآت وتجنب الكوارث.

ثم قام الكتروسي بتقليد الفريق النهام وسام الفارس الدولي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني تقديراً لاسهامه ومنتسبي وزارة الداخلية في دعم الادارة العامة للاطفاء، والتعاون على المستوى الوطني بتطبيق نظم الحماية المدنية للأرواح والممتلكات بتميز واحترافية والادارة الناجحة لأزمة السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة الكويت أخيراً.

من جانب آخر قام سعادة الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية (ICDO) بلقاسم الكتروسي بتقليد المعاون للعمليات والتدريب في الحرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع فالح وسام القائد تقديراً لاسهامه ومنتسبي الحرس الوطني في دعم الادارة العامة للاطفاء وتقديم الاسناد لها في مواجهة الحوادث الكبرى.

ومن جانبه، أكد اللواء الركن فالح شجاع أن تتويجه بهذا الوسام الرفيع، هو شهادة بالخدمات والمساندة التي يقدمها الحرس الوطني للادارة العامة للاطفاء في مهامها المتعلقة بحماية الأرواح والممتلكات، معتبرا أنه وسام على صدور جميع منتسبي الحرس الوطني والتقدير الدولي لجهودهم في خدمة الوطن.

حضر اللقاء المعاون للشؤون المالية وادارة الموارد العميد رياض محمد طواري، والمعاون للاسناد الاداري العميد الركن طلاع عبدالرزاق قدير، وقائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم أحمد، ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالادارة العامة للاطفاء العميد خليل الأمي.

