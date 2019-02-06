أول النهار

اكدت الكويت ان ظاهرة استخدام المرتزقة في النزاعات باتت تهدد الدول والامن والسلم على الصعيدين الاقليمي والدولي وتشكل انتهاكا صارخا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الامم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الامن التي القاها مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي حول (انشطة المرتزقة كمصدر لزعزعة الامن والاستقرار في افريقيا) مساء الاثنين الماضي.

وقال العتيبي ان ما يزيد من تعقيد هذه الظاهرة هو تشابكها مع عدة قضايا خطرة اخرى البعض منها مطروح على جدول اعمال مجلس الامن كالارهاب والمقاتلين الاجانب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

واضاف ان الاعمال والانشطة التي يقوم بها المرتزقة وفي نزاعات مختلفة تعد مخالفة للقانون الدولي وتفتقر الى الاسس الاخلاقية والانسانية والقانونية فهم وبدون شك لا يعيرون ادنى اهتمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقت الحرب.

واوضح العتيبي ان ذلك يتجلى من خلال استهدافهم المتعمد للمدنيين والاسرى والمنشآت المدنية وارتكاب جرائم الحرب، معرباً عن اسفه بأن اللجوء والاستعانة بالمرتزقة مازال مستمرا من حكومات في اطار او اشكال معينة او التنظيمات الاخرى من غير الدول بهدف نشر الفوضى والانقلابات العسكرية واشعال الحروب.

وبين ان التقارير الصادرة من منظمات غير حكومية معنية بهذا الشأن تشير الى ان ارتفاع حدة الفقر ومعدلات البطالة وضعف مؤسسات الدولة تشكل جميعها عوامل استقطاب للانخراط في صفوف المرتزقة.

ولفت العتيبي الى ان تلك التقارير تشير الى ان معدل الاجور التي يتلقونها يتراوح ما بين 500 الى 1000 دولار اميركي وفي بعض الاحيان 2000 دولار يوميا وان تعداد هؤلاء الجنود المأجورين ناهز ال20 مليون تقريبا وهو رقم ينذر بالخطر.

وقال ان هذه الارقام باتت توازي وتضاهي عدد الجيوش النظامية وحجم الانفاق على هذه الظاهرة ورغم كونها لا تشكل ظاهرة جديدة تاريخيا بلغت ما يقارب ال100 مليار دولار ومن المتوقع ان يتضاعف حجم الانفاق عليها بحلول عام 2020.

وافاد العتيبي بأن «عددا من دول وسط وغرب افريقيا ونظرا لتمتعها بموارد طبيعية وفيرة اصبحت وللأسف مرتعا خصبا لتعاظم انشطة المرتزقة تعطلت على اثرها المسيرة السياسية والتنموية فيها وتكبدت حكومات تلك الدول مبالغ طائلة في سبيل الحد من انشطتها والقضاء عليها».

واشار الى ان الترابط بين المرتزقة والموارد الطبيعة وثيق اذ يتصاعد عدد المرتزقة في المناطق الثرية بمواردها الطبيعية بهدف الاستحواذ عليها لتمويل عملياتهم وانشطتهم غير المشروعة وهناك امثلة على ذلك من ضمنها غينيا الاستوائية وما تعرضت له من محاولة انقلاب قبل انضمامها لعضوية مجلس الامن بأسابيع قليلة.

