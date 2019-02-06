الأولى

أحال مجلس الامة الى الحكومة تعديلات جديدة على قانون الرعاية السكنية واسهامات القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة بعد ان اقرها في المداولتين امس. فيما وافق على تمديد فترة تكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في مخالفات مصفاة (الزور) حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، لتتمكن من اتمام مهمتها في موضوع المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والاضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم المصفاة ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها.

ومن شأن تعديلات قانون الاسكان تكريم الشهيد وأرملته عبر منحها حق استخراج وثيقة البيت باسمها، وكذلك عرض البيوت المستردة في مختلف مناطق الكويت بمزاد علني، وسط تأكيدات حكومية بأنها ستكون محصورة في اصحاب طلبات الرعاية السكنية بحسب الأولية. وكادت ان تتم الموافقة بالاجماع لولا رفض وحيد فقط من النائب عبدالله الرومي. من جهتها تحفظت وزيرة الاسكان جنان بوشهري على التوسع في استحقاق وثيقة التملك قائلة: حددنا ارملة الشهيد في الحصول على وثيقة التملك لانها الوحيدة المتبقية ولا يوجد مستحق للرعاية السكنية سواها. وافادت: المؤسسة لا تسحب من الأسر الكويتية البيوت المخصصة لحصة وزارة الدفاع من دون كتاب من وزارة الدفاع بهذا الشأن،وكذلك المواطنة بعد وفاة زوجها لا نسحب البيت منها او نسترده في حال وجود أي مواطن كويتي من الاسرة يسكن تلك الوحدة.

وذكرت ان البيوت تسترد للمؤسسة بسبب عدم وجود أي كويتي مستحق للرعاية السكنية من افراد الاسرة حيث يكونون جميعا قد حصلوا على رعاية سكنية ما.

واعتبرت ان المقارنة بين توزيع بيوت خيطان على مستحقي الرعاية السكنية من دون مزاد، والبيوت المستردة، مقارنة في غير محلها، لافتا الى ان البيوت المستردة مجموعها 40 بيتا وفِي مناطق متفرقة من أنحاء الكويت.

وعقبت الوزيرة على المطالبة باصدار وثيقة السكن لافراد أسرة من توفي من اصحاب البيوت المستردة، مؤكدة ان المؤسسة لا تسحب البيت مباشرة طالما تقدم احد أفراد البيت لتخصيصه باسمه، مشيرة الى انه يتم الاسترداد حين لا يتسنى لاحد من أفراد الاسرة تقديم طلب لاصدار الوثيقة باسمه كاستحقاق عن دوره في الرعاية السكنية، خاصة ان القانون لا يسمح بازدواجية الرعاية السكنية، وهذا معمول به طوال سنوات عمل المؤسسة.

وبالعودة الى تعديلات الرعاية السكنية فقد جاء فيها وفي حال استشهاد رب الأسرة قبل اصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم أرملة الشهيد الكويتية وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الادارة.

وأجازت التعديلات للمؤسسة بيع أي من البدائل السكنية المستردة (قسيمة - بيت - شقة) من المخصص لهم وفقا لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 وذلك بالمزاد العلني على أن تكون الأولوية لمن يرغب من مستحقي الرعاية السكنية وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة وعلى أن يتم تقييم السعر الأساسي للمزاد من خلال مقيم أو أكثر.

ولفتت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الى استحداث نص جديد في قانون (الرعاية السكنية) يكفل لأرملة الشهيد الكويتية الحصول على وثيقة تملك البدل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة سواء كان دون أولاد أو مع وجود أولاد حصلوا أم لم يحصلوا بعد على (الرعاية السكنية).

وعزت المذكرة اضافة فقرة جديدة تجيز لـ(الرعاية السكنية) بيع الوحدات السكنية المستردة بالمزاد العلني الى ان قيمة الوحدة السكنية المستردة قد تكون قيمة سوقية عالية في الوقت الذي يتم فيه الاسترداد وعملا على تنمية موارد المؤسسة وبما يعود بالنفع على المشاريع المستقبلية والحالية التي تقوم بها المؤسسة. ورفض المجلس مقترحا للتوسع في منح وثيقة التملك لآخرين من ذوي الشهيد غير ارملة الشهيد. من ناحية ثانية، اقر المجلس تقرير اللجنة الخارجية للموافقة على اتفاقية دورية انعقاد القمة الاسلامية لمنظمة التعاون الاسلامي كل سنتين بدلا من ثلاث سنوات. ومن المقرر ان يناقش المجلس في جلسة اليوم تقرير اللجنة الصحية في شأن دمج هيئة القوى العاملة مع برنامج اعادة الهيكلة للقوى العاملة بالدولة.