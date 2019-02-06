الأولى

وافقت سلطات دبي على الافراج عن أموال لصندوق الموانئ الكويتي بقيمة 500 مليون دولار والتي تم تجميدها من قبل مصرف الامارات المركزي قبل نحو العام ونصف العام في اطار تحقيق بشأن غسيل أموال. (طالع ص09)

وقد أبدت دبي استعدادها الافراج عن الأموال بمجرد اخطارها من قبل حكومة الكويت بالموافقة على ذلك وبناء عليه ارسل المدعي العام الكويتي كتاباً في 30 ديسمبر الماضي الى نظيره في دبي طالباً الافراج عن تلك الأموال، ووافق المدعي العام في دبي على الافراج عنها في غضون 14 يوماً.

وأعلن صندوق الموانئ امس الثلاثاء الافراج عن تلك الأموال، الامر الذي يمهد الطريق لتوزيع لأموال على المساهمين في شركة الاستثمار ويبشر، بتسوية أوضاع المتورطين في القضية.

وطالب مدير الاستثمار في صندوق الموانئ مارك وليامز بتبرئة الروسية مارشا لازاريفا ورجل الأعمال سعيد دشتي بل وتقديم الشكر لهما على ادارتهما الناجحة لتلك الأموال بدلاً من اتهامهما.

الداخلية: لا تعديل

التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرتين الثانية والثالثة يوم 16 مارس 2019، وتنفيذاً للمادة رقم 8 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة فإنه تعذر فتح قيد الناخبين لهذا العام لتداخل فترة تحرير الجداول مع الانتخابات التكميلية التزاما بما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون المشار إليه والتي تنص على: لا يجوز إجراء تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات.