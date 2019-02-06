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«الداخلية»: لا تعديل في جداول الناخبين لهذا العام


أعلنت وزارة الداخلية تعذر فتح قيد الناخبين لهذا العام لتداخل فترة تحرير الجداول الانتخابية مع إجراءات العملية الانتخابية المقررة يوم 16 مارس المقبل. وقالت الوزارة في بيان أمس إنه نظراً لصدور القرار الوزاري بشأن الدعوة للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرتين الثانية والثالثة يوم 16 مارس 2019، وتنفيذاً للمادة رقم 8 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة فإنه تعذر فتح قيد الناخبين لهذا العام لتداخل فترة تحرير الجداول مع الانتخابات التكميلية التزاما بما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون المشار إليه والتي تنص على: لا يجوز إجراء تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات.


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