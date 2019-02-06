الأولى

كشفت هيئة الزراعة عن اصابة عدد من الطيور في سوق الري بانفلونزا الطيور، موضحة انه تم تشكيل فرق متخصصة لاعدام الطيور المصابة وتنظيف الموقع تنظيفا كاملا. وأضافت انها شكلت فريقا يضم ممثلين عن الداخلية وشرطة البيئة وبلدية الكويت حيث قام باغلاق السوق حتى اشعار اخر.

وأفاد نائب المدير العام بالهيئة لقطاع الثروة الحيوانية د. علي القطان بان الهيئة اتخذت الاجراءات اللازمة فور اكتشاف وجود المرض داخل السوق، مشيرا الى انه تم عمل جميع الاجراءات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية ومربي الطيور.

وبين ان الحملات ستستمر وسيتم عمل جولات على السوق حتى يتم التأكد من خلو الطيور من المرض للمحافظة على الأمن الغذائي والثروة الداجنة.

من جهتها أكدت وزارة الصحة خلو الكويت من اي اصابات بشرية بفيروس انفلونزا الطيور، حتى الان، مشيرة الى وجود تنسيق وتواصل مع الهيئة العامة للزراعة. وقالت ان الوزارة على استعداد لمواجهة اي طارئ بهذا الخصوص، وأنه جار اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية الكفيلة بدرء المرض سواء من جهة توفير العلاج او الاستعدادات الوقائية للتعامل مع اي حالات اصابة.

وبينت ان الطهي الجيد لأي لحوم للطيور حتى وان كانت مصابة كافية للقضاء على الفيروس ومنع انتقال العدوى للأفراد.