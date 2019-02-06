وطن النهار

قام مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله عصر أمس بتسليم رسالة خطية من سموه إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية تضمنت العلاقات الاخوية الوطيدة والمتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله غادر البلاد صباح أمس متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتسليم رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

