وطن النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أول من أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي:

استمع مجلس الوزراء في مستهل أعماله إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد صباح أول من أمس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والتي تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا.

وفي هذا الصدد عبر المجلس عن خالص التهاني والتبريكات إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وإلى الشعب القطري الشقيق بمناسبة فوز المنتخب القطري لكرة القدم ببطولة كأس آسيا 2019.

كما أشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المضيفة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والاستعدادات التي قامت بها والإمكانيات التي وفرتها لإنجاح هذه البطولة وتحقيق أهدافها الرياضية المنشودة.

ثم رحب المجلس بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بعد عودته إلى البلاد داعيا المولى عز وجل أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية لمتابعة جهوده المخلصة وعطائه المعهود في خدمة الوطن والمواطنين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.

ومن جانب آخر عرض وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي على مجلس الوزراء التقرير الخاص من الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي (2018) والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في يناير الماضي والذي شهد تحسنا بنسبة 5?1 في المئة عن العام الماضي وأصبح بالمرتبة 78 عالميا من أصل 180 دولة.

وبهذا الصدد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي يبذلها العاملون في الهيئة العامة لمكافحة الفساد والجهات ذات العلاقة في سبيل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتحسين موقف الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على جدول أعمال جلسة المجلس ليوم غد «أمس» وعلى كتاب رئيس مجلس الأمة الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المتضمن إعلان مجلس الأمة بجلسته المعقودة في 30/1/2019 خلو محل الدكتور وليد مساعد الطبطبائي والدكتور جمعان ظاهر الحربش اللذين قضت محكمة التمييز بحكمها الصادر بجلسة 8/7/2018 عليهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر وقرر مجلس الوزراء تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة لانتخاب من يحل محلهما بتاريخ 16/3/2019.

كما أبَّن مجلس الوزراء المغفور له خلف أحمد الخلف وزير الكهرباء والماء الأسبق والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مستذكرا بكل التقدير الجهود المخلصة والخدمات وأبرز التضحيات الذي قدمها المغفور له للوطن العزيز سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد هنأ مجلس الوزراء جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية ملك ماليزيا الصديقة متمنيا لجلالته كل التوفيق والسداد وإلى الشعب الماليزي الصديق المزيد من التطور والازدهار.

