وطن النهار

في اطار سعي الكويت ممثلة في وزارة المواصلات لتنظيم وتطوير آلية تفتيش السفن الأجنبية في المياه الاقليمية الكويتية قامت ادارة النقل البحري بقطاع النقل أخيراً وطبقاً للائحة التنفيذية لمذكرة تفاهم الرياض، بالتفتيش على السفن الأجنبية الزائرة للموانئ الكويتية للتأكد من مدى التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة من قبل المنظمة البحرية الدولية.

وفي هذا الصدد يجري حاليا في وزارة المواصلات استحداث وظيفة محقق بحري للتحقيق في قضايا التلوث الناجم عن السفن وقضايا التصادم البحري الى جانب زيادة عدد المساحين البحريين للتفتيش على السفن الوطنية.

وتعتبر مذكرة تفاهم الرياض احدى المذكرات المهمة التي تم التوقيع عليها بين الادارات البحرية في دول الخليج العربي وتحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للحد من السفن الدون المستوى والتي تشكل خطورة على سلامة الملاحة البحرية وعلى البيئة البحرية في مياه الخليج العربي، حيث شددت تلك المذكرة على ضرورة سن لائحة تنظم عملية التعاون بين دول الخليج، وتبادل المعلومات المهمة المتعلقة بالتفتيش على السفن، وتوحيد آلية التفتيش.

وقد اتخذ قطاع النقل في الوزارة عدة اجراءات لتفعيل ما جاء بتلك المذكرة أبرزها عقد دورات تدريبية للمفتشين البحريين لدول المنطقة في الكويت لتحديث معلوماتهم وتطوير أدائهم الوظيفي حيال التفتيش على السفن ،اضافة الى الاهتمام برفع كفاءة مفتشيها وزيادة عددهم.

من جانب آخر أعلنت وزارة المواصلات عن تفعيل النظام CDS الآلي الجديد (نظام الافراج الجمركي) والمقرر من الاتحاد البريدي العالمي لدوره الفعال بتسهيل اجراءات تسليم الطرود والبريد العاجل نهاية العام الحالي وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك. وقالت «المواصلات» في تصريح صحافي، إنها استضافت الخبير «الدولي للاتحاد البريدي العالمي كازو كاماشيرو، خلال الفترة من 14 إلى 24 يناير الماضي حيث قدم دورات تدريبية مكثفة لموظفيها ومسؤوليها على النظم الآلية الحديثة المعمول بها بقطاع البريد وبما يتوافق مع النظم المتبعة لدى الاتحاد.

