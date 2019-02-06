وطن النهار

أقامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد امس بالتعاون مع وزارة التربية والمعهد الدولي للتخطيط التربوي (iiep) التابع لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) بمقر الهيئة الكائن بمنطقة الشامية ورشة عمل بعنوان (النزاهة في التعليم) للتدريب على المبادئ التوجيهية لتصميم مدونة قواعد سلوك المعلم واستخدامها بفعالية .

بهذا السياق، أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، حرص وزارة التربية الدائم على تعزيز الشراكة المجتمعية بينها وبين كافة مؤسسات الدولة، مشيرا الى أنه تم تفعيل هذه الاستراتيجية وتنفيذها على أرض الواقع لتكون الانطلاقة الأولى لتفعيل الأولوية الثالثة من استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019 - 2025) ذات الصلة بالنزاهة في أداء الوظيفة العامة وإعداد مدونات سلوك للوظائف المهنية، وكذلك الأولوية التاسعة الخاصة بدور التربية والتعليم وتدريب العاملين في مجال التربية والتعليم على بناء ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأضاف المقصيد أنه شارك في هذا البرنامج ما يقارب 150 موجها تربويا من وزارة التربية من مختلف المراحل التعليمية لتكون باكورة العمل في هذا المجال، مشيدا بجهود العاملين في (نزاهة) خاصة أن الجانب التعليمي يعتبر قوام المجتمعات المدنية وأساسها، متمنيا استمرار التعاون في العديد من البرامج التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة وترجمتها على أرض الواقع.

