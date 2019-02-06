وطن النهار

استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير كندا لدى دولة الكويت لويس بيير ايمون، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسُبل تعزيزها في جميع المجالات. وتطرق الجانبان إلى بحث فرص تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين على مستوى الأنظمة الإدارية المحلية عموماً وعلى صعيد المقاطعات والأقاليم والمحافظات على وجه الخصوص.

وتقدم الخالد في ختام اللقاء بالشكر إلى السفير إيمون على زيارته ، متمنياً التوفيق والنجاح لجهوده من أجل الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين إلى آفاق أرحب. بدوره أعرب السفير إيمون عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال الخالد ، معرباً كذلك عن التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الدبلوماسية لبلاده والجالية الكندية على الصعيدين الرسمي والشعبي في دولة الكويت.

