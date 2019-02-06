وطن النهار

أعلن رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل دويح العتل أن الجمعية أنجزت حتى الآن 7 أشهر تدريبية مجانية لمنتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، موضحا أن هذه الأشهر اشتملت على نحو 50 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 1000 مهندس ومهندسة من العاملين في الهيئة .

وأشاد العتل باعتماد الهيئة لهذه البرامج التدريبية في الترقيات لمهندسي القطاع التدريبي فيها ، مضيفا أننا لن نتوانى في التعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مختلف المجالات.

وأشار العتل الى أنه وانطلاقا من هذا الأمر فإننا قد أعلنا شراكتنا الاستراتيجية مع المعهد الصناعي بالشويخ في الاحتفالية الخاصة التي أقامها المعهد بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه، لافتا الى مشاركة الجمعية مع المعهد الصناعي في طرح نحو 11 برنامجاً تدريبياً لنحو 200 مشارك بمناسبة الاحتفالية.

وأوضح العتل أن الاستعدادات تسير قدما لابرام مذكرة تعاون مع الهيئة بالتعاون مع مديرها العام الدكتور علي المضف الذي أكد لنا خلال احتفالية المعهد الصناعي الحرص على تعزيز هذه التعاون وتأطيره بما يخدم منتسبي الجمعية والهيئة على حد سواء.

