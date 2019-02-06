وطن النهار

دعا أستاذ العلوم السياسية د.شفيق الغبرا الى ضرورة الوصول الى تسوية سلمية حقيقية لانهاء الأزمة في اليمن مطالبا في الوقت ذاته بوضع صيغة توافقية وضرورة اعادة بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة، آملا أن يرجع اليمن موحدا كما كان في السابق، مؤكدا أن اليمنيين هم من يستطيعون تجاوز أزمتهم ولن يقبلوا بوصاية من الخارج ويجب مساعدتهم من قبل المجتمع الدولي دون التدخل في شؤونهم.

وأضاف الغبرا في الندوة التي نظمتها لجنة اغاثة الشعب اليمني مساء أول أمس بمسرح الجمعية الطبية الكويتية في منطقة الجابرية، أن الوضع في الوطن العربي شائك ومعقد من المحيط الى الخليج، وهناك أزمات كارثية في اليمن وسورية وليبيا والسودان والعراق وفلسطين، مشيرا الى أن اليمن وقعت في صراع أهلي منذ عام 2015 حيث تحالف الحوثيون مع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، واستحوذوا على أجزاء كبيرة من البلاد على حساب الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي.

ودعا الى اعادة بناء واعمار اليمن وايقاف الحرب، فالوضع خلق اقتصاد حرب وأمراء وقادة حرب مستفيدين من هذا الوضع المأساوي، والمتضرر الأوحد هو الشعب اليمني.

وأشار الى أن العلاقة بين الكويت واليمن رائعة على المستويين الرسمي والشعبي، والكويت تسعى بكل ما أوتيت من قوة لحل الأزمة اليمنية، وليس لديها أي طموح معين في اليمن ولا تتدخل بأي حال من الأحوال في الشأن اليمني وقد استضافت محادثات لتسوية الأزمة، مشيرا الى أن أي تدخل في دولة ضعيفة ينتج عنه كوارث وأزمات لا حصر لها.

وتابع: الشعب اليمني وكأنه معزول عن العالم والحرب اليمنية أصبحت منسية، مشيرا الى أن الصراع ليس طائفيا حقيقيا والحوثيون مكون أساسي من الشعب اليمني ولا يمكن تجاهله في المعادلة السياسية وليسوا تابعين لايران كما يصور البعض.

وبدوره حث مدير جمعية الهلال الاحمر الكويتية عبدالرحمن العون على مساعدة الشعب اليمني، مؤكدا على ان ما يحدث في اليمن يختلف عن الذي نسمعه في وسائل الاعلام، وذلك لسوء الأوضاع المعيشية هناك.

وذكر انه في بداية الحملة الاغاثية على اليمن كانت تقتصر على توزيع المواد الغذائية والملابس، ومن ثم قمنا بعمل مسح داخل الاراضي اليمنية بعد ان تمكنا من الدخول لمعرفة الاحتياجات الضرورية، ووجدنا ان الحاجة تمثلت في الجانب الطبي، وذلك نتيجة النقص الحاصل في اللوازم الطبية، كما قمنا بالتركيز على اجراء العمليات الجراحية لليمنيين، ولم نلتفت الى الطائفة او اللون او الجنس.

وكشف عن عزم جمعية الهلال الاحمر الكويتية توفير اطراف صناعية لليمنيين الذين بترت أطرافهم لمساعدتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية، فضلا عن اللوازم الطبية والادوية، كما نسعى الى توفير المياة النظيفة.

ودعا العون الى ضرورة اغاثة الشعب اليمني، فالحملات الاغاثية للجمعية مستمرة، فمن أراد أن يتبرع ويقدم الدعم والعون والمساندة، فنحن متواجدون في الخدمة، علينا ألا ننسى أشقائنا اليمنيين، وأهل الكويت دائما سباقون في عطائهم ومساهماتهم كبناء المدارس والمستشفيات تشهد لهم في مختلف مناطق اليمن منذ الخمسينات.

ومن جهته دعا سماحة السيد مصطفى الزلزلة الى ضرورة اغاثة الشعب اليمني ومد يد العون لأهل اليمن من منطلقات شرعية ووطنية وانسانية، موضحا أن الكويت بلد الانسانية وأميرها الشيخ صباح الأحمد أمير الانسانية، الذي قال في أحد خطاباته عن العمل الخيري: «هذا العمل ورثناه عن آبائنا وأجدادنا».

وأوضح أن الكويت دائما معطاءة ولم ولن تتأخر عن تقديم الدعم والعون والمساعدة عن أي المنكوبين من الكوارث والحروب في أي دولة بالعالم فما بالنا بأهل اليمن الذين أوصى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أكد أن الايمان يماني والحكمة يمانية.

واستشهد الزلزلة بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على تعزيز التكافل الاجتماعي بين المسلمين ومساعدة الضعفاء والفقراء والمحتاجين واغاثتهم والمنكوبين، مؤكدا أن الاسلام دين الانسانية والرحمة والمسلمون كالجسد الواحد مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى».

ونادى بضرورة تقديم الاغاثة العاجلة لانقاذ اليمنيين من هذه الأزمة وتلك المحنة في ظل ما يعانيه هذا الشعب من الفقر والمجاعة وشح المياه وانتشار الأوبئة والأمراض والتلوث وافتقادهم أبسط مقومات الحياة.

أما الاعلامي عبد الله بوفتين فقد تحدث عما رآه في اليمن خلال مرافقته لاحدى حملات جمعية الهلال الأحمر الاغاثية، موضحا أن الأوضاع هناك مأساوية، متابعا: كنا نسير من 4 الى 6 ساعات لتقديم المساعدات في المناطق غير المأهولة والعشوائيات، رأينا النساء والأطفال يسيرون مسافات طويلة للحصول على المياه على الرغم من تلوثها.

وأضاف بوفتين: يعاني الشعب اليمني كذلك من انتشار البطالة وعدم حصول الموظفين على رواتبهم، وانهيار الاقتصاد، وكذلك انتشار الأمراض وخاصة الكوليرا والفشل الكلوي الذي يعاني منه آلاف اليمنيين، علاوة على انهيار البنية التحتية وطفح مناهيل الصرف الصحي ما أدى لحدوث كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وناشد أبناء الكويت الى ضرورة اغاثة أبناء اليمن قائلا: يفترض فينا وجود فزعة انسانية لاغاثة أشقائنا من خلال أي مؤسسة ولا سيما جمعية الهلال الأحمر الكويتية التي تعد مفخرة، والشعب اليمني يقدر مساعدات أهل الكويت، فاليمن بحاجة لفزعة تنموية عالمية لاعادة اعماره وبحاجة الى مجتمع دولي لديه ضمير حي لانقاذ الانسان اليمني بصرف النظر عن دينه أو جنسه أو طائفته أو عرقه.

