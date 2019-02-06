وطن النهار

رفع سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد الى المقام السامي بالنيابة عن ابناء الجالية الفلسطينية في الكويت وباسمه شخصياً اسمى آيات التهنئة والتبريك، داعيا الله عز وجل ان ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية وان يديم سموه ذخراً وسنداً لفلسطين وشعبها وقضيتها. وقال: ان صاحب السمو أمير البلاد وحكيم الأمة العربية وصمام أمانها سيبقى دائماً في قلوب كل فلسطيني وفلسطينية وسيبقى الشعب الفلسطيني شاكراً وحافظاً للدعم اللامحدود الذي تقدمه الكويت وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد سياسياً ومادياً ومعنوياً وفي كل الاوقات، وأدعو الله العلي القدير ان يحفظ سموه الكريم ويديمه شمساً مشرقة في سماء وطننا العربي الكبير. وأضاف: كما ولا يسعني مع بدء احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية المجيدة الا ان أتقدم الى الشعب الكويتي بأحر التهاني واجمل التبريكات بمناسبة عيد الاستقلال ويوم التحرير، متمنياً للكويت وعلى رأسها سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة والشعب الكويتي الأصيل كل التقدم والازدهار، داعياً الله عز وجل ان يديم الافراح والأعياد على أرض هذا البلد الحبيب.

