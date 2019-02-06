وطن النهار

ذكرت اللجنة المنظمة في قرية صباح الأحمد التراثية في تصريح صحافي أن مهرجان الموروث الشعبي الخليجي استطاع اجتذاب جميع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي سواء على مستوى المشاركين في منافسات مسابقات الخيول والابل والطيور والأغنام، أو على صعيد الحضور الجماهيري والمشاركة في برامج وأنشطة القرية التراثية، والتي تستمر فعالياتها الى شهر مارس القادم.

وقال رئيس لجنة مسابقات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي الشيخ صباح فهد صباح الناصر ان المهرجان هذا العام شهد كثافة لافتة عن جميع المسابقات حيث استقطبت سبعة آلاف مشارك من المواطنين ومن جميع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، كما ان مسابقة «الحمام القلابي» لوحدها سجلت 11 ألف مشارك. وأضاف أن مسابقات المهرجان في عموم الفئات فاقت جوائز العام الماضي، حيث تضمنت مسابقة الأغنام 200 جائزة، مسابقة الابل 195 جائزة، مسابقة الطيور 115 جائزة، مسابقة الخيول 35 جائزة. وحول المسابقات المتبقية من المهرجان قال الناصر إنه سيتم اقامة مسابقة «الماعز القزم» بعد أسبوعين.

