وطن النهار

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي عن الانتهاء من اعداد المسودة الاولى للتقرير الطوعي بشأن أهداف التنمية المستدامة الذي ستقدمه دولة الكويت الى منظمة الامم المتحدة في شهر يوليو المقبل

وأوضح المهدي في تصريح صحافي يوم أمس على هامش رعايته الاجتماع الثاني للشركاء الوطنيين المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي انطلقت فعالياته بحضور ممثلين عن برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمات المجتمع المدني في دولة الكويت، ان دولة الكويت تعاملت مع ملف التنمية المستدامة واجندة 2030 بحرفية كبيرة، مشيراً الى انه تم تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة الخارجية والادارة المركزية للاحصاء وممثلين عن القطاع الحكومي والخاص والجهات المعنية الاخرى، بالاضافة الى اعضاء من منظمات المجتمع المدني، لافتاً الى ان هدف اللجنة هو رصد ومتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة الـ17 واصدار التقرير السنوي لدولة الكويت وفقا لهذه الأهداف.

وأضاف ان هذه الورشة الموسعة مع منظمات المجتمع المدني تتعلق بأهداف التنمية المستدامة التي اعلنتها الأمم المتحدة في 2015 ووقعت عليها دولة الكويت، مشيراً الى ان أهداف التنمية المستدامة الـ17 تعتبر أهدافاً أممية اتفقت عليها جميع دول العالم ودولة الكويت تبذل جهودا حثيثة من أجل تنفيذ هذه الاجندة وتحقيقها تتمثل في مواءمات مابين الخطة الانمائية لدولة الكويت واهداف التنمية المستدامة.

وذكر أن هذا الاجتماع يعد من اللقاءات الرئيسة لإعداد التقرير الطوعي لدولة الكويت الذي ستقدمه دولة الكويت ويبين مدى تنفيذ أجندة 2030 بشأن أهداف التنمية المستدامة في شهر يوليو المقبل، مضيفاً انه تم الانتهاء من اعداد مسودة التقرير الطوعي الاولى وجارٍ تطويرها بالتعاون مع جميع الشركاء الوطنيين مع الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الخارجية والادارة المركزية للاحصاء وأعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة وممثلون من المنظمات الدولية مثل برنامج الامم المتحدة الانمائي والبنك الدولي.

