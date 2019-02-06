وطن النهار

وافق مجلس الأمة خلال جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل قانون (الرعاية السكنية) في مداولتيه الأولى والثانية. وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى على مشروع قانون بتعديل قانون الرعاية السكنية بشأن حصول أرملة الشهيد الكويتية على وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة إضافة إلى إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية بموافقة 55 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة 56 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 57 عضوا. وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته أمس إلى مناقشة تقرير لجنة الإسكان البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية. ووافق المجلس أيضاً على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية يطلب فيها تمديد فترة تكليف اللجنة بالتحقيق في مخالفات مصفاة (الزور) حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتتمكن من إتمام مهمتها. جاء ذلك أثناء نظر المجلس في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ومنها رسالة رئيس (الأموال العامة) البرلمانية النائب عمر الطبطبائي يطلب فيها تمديد فترة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم مصفاة (الزور) ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها.

واطلع المجلس ضمن البند نفسه على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من الأول من نوفمبر الماضي حتى نهاية يناير الماضي عملا بالفقرة الأخيرة من المادة الـ (46) من لائحته الداخلية. وفي الجلسة نفسها زكى مجلس الأمة النائب د. محمد الحويلة لعضوية البرلمان العربي.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف، وتلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور، دون أي اعتذار، كما تلا تقريراً عن مدى التزام النواب في اجتماعات اللجان البرلمانية، ثم صادق المجلس على المضابط للجلسات السابقة. وانتقل المجلس الى بند الأوراق والرسائل الواردة، وتضمنت رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تمديد فترة تكليف اللجنة التحقيق في موضوع المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها حتى نهاية دور الانعقاد الثالث لتتمكن من إتمام مهمتها. وتضمنت الرسائل كذلك تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2018 حتى 31 يناير 2019، عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

الدمخي: لجنة حماية الاموال العامة منوطة بالتحقيق في قضايا مهمة ونترقب منها الكثير، ومن المهم ان نجري تحقيقاً متكاملاً حول اعمال مصفاة الزور ، ويجب ان تخرج التقارير الى النور وعلى اللجنة تكثيف اجتماعاتها لانها المعنية بمهام الرقابة نيابة عن المجلس في شان المال العام. وقال ان تقرير الأمانة العامة عن اللجان يعكس وتيرة عمل بطيئة في بعض اللجان، مشيدا بالعاملين في مكاتب اللجان الفنية كونهم الجنود المجهولين خاصة في لجان الميزانيات والتحقيق في حادثة الامطار رغم عدم تلقيهم المردود المناسب ولا الشكر، ومؤسف ان بعض اللجان بلا تقرير.

عاشور: الشكر الخاص للأخوة في الأمانة العامة على التقارير والمعلومات التي تبعث للنواب، وخدمات البحث الالكتروني والفهرس للمضابط، ويجب على رئيس المجلس تقديرهم بشكل خصوصي، والتقرير يوضح قلة عدد اجتماعات اللجان والغياب المتكرر من معظم الأعضاء، وحتى جدول الاعمال خال من التقارير، وعلى اعضاء اللجان تقديم التقارير كالبديل الاستراتيجي والمساعدات العامة وضوابط تعيينات القياديين وحقوق المرأة وإسكانها والقضايا ذات الابعاد الاقتصادية، وبطء التقارير ينعكس على صورة المجلس، والمواطن يرى ان المجلس لا يستشعر به ولا يضع إصبعه على الجرح، خاصة ان قضية التعليم متراجعة ولم يخرج من اللجنة التعليمية أي تقرير حول اقتراحات ومشاريع بقوانين.

الدلال: رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة مهمة حول مصفاة الزُّور ومجمع البتروكيماويات، ونحتاج البت فيها ليسير القطاع النفطي بكل سلامة وامان، داعيا المجلس الى تحسين الأداء وتلبية متطلبات الشعب وتقرير الأمانة العامة يشير الى تفاوت في اعمال اللجان اذ ان هناك لجانا جامدة وبعضها منعدمة انجاز التقارير خاصة الموقتة منها، متسائلا ما الذي نريد من اللجان على مستوى القوانين والتقارير والقضايا المكلف بها اللجان اين تخطيط الاولويات من المجلس؟ والاداء الفعال غائب وهو جزء من مبادئ الحوكمة، مشيرا إلى تجربة في البرلمان الفرنسي تحدد المواعيد للمناقشات بخصوص القوانين التي سيتم التصويت عليها بعد 3 أشهر حتى يتهيأ النواب وجماعات الضغط للإدلاء بالآراء.

الرومي: تقرير اعمال اللجان محزن ومخجل على إنتاجية اللجان، ومنذ شهر دعوت رئيس المجلس لتعجيل التشريع بالية محددة، وها نحن نقع بالمشكلة، وكيف نحصل على عطل في ظل هذا الوضع، حتى الطلبة يحصلون على اجازة واحدة في حين نحن النواب لنا اجازة في يناير وأخرى في فبراير، هذا لا يجوز وعلينا العودة الى العمل بذورته، ولا يعقل ان لجان لا تشتغل بشكل فعال، متسائلا هل تودون ان نستخدم صلاحياتنا اللائحية بسحب تقارير من اللجان ومناقشتها هنا في الجلسة واقرارها؟

الغانم: اذكر المجلس باجتماع روساء ومقرري اللجان، وان شا الله من الجلسة المقبلة ستجدون تسريع في وتيرة اعمال اللجان.

ابل: نعم هناك لجان لا تجتمع وأخرى بلا إنتاجية، ونحن طلبنا من الأمانة العامة جدولة آلية لتحديد اجتماعات اللجان لان بعض النواب لهم عدة عضويات في لجان متعددة وهي آلية تعيق تحديد موعد الاجتماع طالما احد أعضائها له اجتماع في نفس الوقت او مقارب بلجنة اخرى، اَي نحن بحاجة منظومة لإدارة مواعيد اجتماعات اللجان. وقال: قانون الجامعات الحكومية بحاجة الى اتفاق اللجنة التعليمية مع الحكومة وسيضع كل الجامعات تحت سقف واحد. وبين أن على الوزير خالد الفاضل توظيف الشباب في مشروع مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات لاننا ندفع المليارات لإقامة تلك المشروعات، وهناك معادلة من الامم المتحدة تقول انه مقابل كل مليار دولار استثمار يتطلب توظيف 1000 شخص، روح اقرأها يا وزير وشوف افعال ربعك في القطاع النفطي.

حمدان العازمي: لفت نظري بعض الكلمات الموجودة المخالفات وشبهة التقصير وشبهة الفساد والأضرار بالمال العام، وكيف تأتي هذه العبارات بعد سبع سنوات من العمل على هذا المشروع وهو مصفاة الزور، وهنا يجب استيقاف المسؤولين ومحاسبتهم، وأود القول ان الفساد ليس شيئاً جديداً انما يطال مختلف المشروعات بما فيها الأوامر التغييرية وتغيير تصاميم المشروعات للتوفير على المقاولين وزيادة أرباحهم على حساب المال العام بمئات الملايين، اما قضية الداو فلا نعلم الى اليوم ما حصل ازاء تقريرها وهي قضية الى اليوم لم تغلق، وحتى جامعة الكويت يتم التلاعب فيها مع التصاميم لتضخيم أرباح المقاولين، وللأسف هذه التجاوزات ليست جديدة طالما التعيينات بمحسوبيات ولا محاسبة للمتجاوزين، وان كان من عقوبة ومحاسبة فهي على عاتق من وقع قرار انشاء مصفاة الزور.

ووافق المجلس على التمديد للجنة حماية الاموال العامة الى نهاية دور الانعقاد الحالي.

العرائض والشكاوى

وانتقل المجلس الى بند كشف العرائض والشكاوى، منوها عنها الامين العام وهي متعلقة بمصالح موظفين ومتعاملين مع كل من وزارة الداخلية، ونقطة الارتباط البيئية، والتعليم العالي، صندوق المشروعات الصغيرة، وزارة الصحة العلاج بالخارج، وأحالها المجلس الى لجنة العرائض والشكاوى.

الرومي: سؤالي للوزير انس الصالح بخصوص تفاصيل اعمال مركز جابر الثقافي ، وللاسف لم تردني حوله اجابات مطلقا، انا سالت من ينظم حفلات مركز جابر الثقافي، ومن يستلم الاموال واين تذهب الإيرادات وكيف تصرف الاموال، وهل يتبع المجلس الوطني للثقافة ام لا، ويجب تزويدي بالإجابة التزاما بالدستور والقانون من قبل الوزير.

الوزير محمد الجبري: انا أجبت بناء على نص السؤال، وهذه إمكانية الرد التي لدينا، وقلنا ان المركز غير تابع للمجلس الوطني.

الرومي: انا سؤالي موجه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ولم تردني الإجابة، انا لم اسال عن أمور سرية ولا نووية، نحن نتكلم عن قانون ودستور، لماذا لا يمكنكم الجواب على مجلس، وبالتالي كل حديثكم عن اصلاح ومكافحة فساد تلوح حوله علامات الاستفهام.

خالد العتيبي: سؤالي حول المكافآت والمهمات الخارجية للعاملين في هيئة مكافحة الفساد، ولم تأت اجابات حتى الان.

حمدان العازمي: أسئلتي البرلمانية من 2016 وقد يكون بعضها بلا اجابات، وسؤالي حول مشروعات وزارة الاشغال إجاباتهم أتت مرسلة وهذه اكثر وزارة في تأخير كحال بقية الوزارات كالبلدية والصحة والكهرباء، وصدمنا ان كل المشروعات تعاني التأخير والأسباب تعود الى الأوامر التغييرية والخلافات بين التجار، كما ان التجار يوقفون تنفيذ المشروعات لانهم لم يحصلوا على موافقات الأوامر التغييرية، داعيا وزارة الكهرباء للاهتمام بتنفيذ المشروعات من قبل المقاولين بدلا من تتبع بصمة الموظفين، محملا وزيرة الاشغال مسؤوليات تاخير المشروعات التي في إطار حقيبتها الوزارية، مضيفا: التجار يعلقون المشروعات من اجل الذهاب بالمشروع من إشراف وزارات الى إشراف الديوان الاميري كما حصل في مجمع المحاكم ومستشفى الجهراء وأخرى.

مبارك الحجرف: سؤالي لوزير التربية عن تعيينات اعضاء هيئة التدريس والتدريب في هيئة التطبيقي ككليات ومعاهد تدريبية، وسؤالي كان منذ 2017 من اجل تسليط الضوء على تلك المعاهد التدريبية، وهذا قطاع بحاجة إلى التركيز لانه يخرج المهنيين الذين عملوا في القطاع الفني والحرفي والنفطي، وللأسف الان القطاع مهمش ولا ميزانية له بشان الأبحاث، وهذه الهيئة أساس دورها تأهيل العاملين، لذلك هناك قصور في تعيينات المدربين والمعلمين في المعاهد، لذلك نتج تقلص المخرجات وضعف الاعمال في الدولة، ولذا على وزير التربية توجيه البوصلة نحو هذه المعاهد للتأسيس لبيئة مشجعة لأصحاب اليابان الزرقاء.

صفاء الهاشم: سؤالي كان حول ضريبة القيمة المضافة لوزير المالية، ولا زلت اقول ان الوقت غير مسموح لفرض الضريبة طالما ليس لدينا إحصاءات محددة لنظام الشرائح بالدولة وطالما الوافدون هم النسبة الأكبر من السكان دون تحملهم تكاليف مقابل الخدمات، وانا اسال لماذا تطبق الضريبة؟ وما فايدة ذلك؟ ومن هنا تصدرت قضية إسقاط القروض عند الشعب، !سالت الحكومة هل لديكم تعريف وإحصاءات للمقترضين المعسرين، ولتحريرهم من الفوائد الفاحشة، عبر اعادة جدولة، وهل معقول اننا لا نعلم من دخله سنويا 24 الفاً ومن دخله 24 مليوناً، مشددة على ان نظام الشرائح ضرورة للإصلاح الاقتصادي، والوزير للاسف يقول انه لا إحصاءات لديهم في هذا الشان.

صلاح خورشيد: قطعة 12 في منطقة السالمية تعاني امر المشكلات، ولا حياة لمن تنادي، ولا تلبية لمطالب تثمينها، والأهالي يعانون مشكلات العزاب هناك، وعلى الوزراء استشعار معاناة الناس، مستغربا الكيل بمكيالين من الحكومة حين ثمنت قطع في خطان والجليب، والمعيب ان المنطقة أوصلت نواباً ووزراء والى اليوم وعود الحكومة بلا وفاء، وان لم تتم المعالجة قريبا فسوف استجوب وزير البلدية، رافضا الوعود الكاذبة لاهالي المنطقة حين حولوا رخصاً الى تجارية واستثمارية وأخرى بلا شيء، فهل هي تنفيع ام ماذا؟

محمد الدلال: سؤالي كان عن مكاتب العمالة المنزلية وتحولها لعصابات أقوى من الدولة، وأسسوا لدولة داخل دولة، وقرارات وزير التجارة لا تنفذ، وموضوع العمالية المنزلية معاناة يومية للشعب، والمشكلة في عجز وزارتي الشؤون والتجارة من التعامل مع مكاتب جلب العمالة، فهل هناك متنفعون يتلقون أتاوات مقابل ادخال كل حالة الى الكويت، وهذا الموضوع دليل فشل الادارة الحكومية بإدارة هذا الملف، وحتى شركة الدرة تعاني العراقيل من اجل حماية مصالح المكاتب التي هي أقوى من الحكومة.

وقال: من اللازم تحرك سريع للوزراء، ودون التحرك قد تستفحل القضية ويتزايد التصعيد وتاتي المساءلة السياسية، فلا نقبل الأسعار العالية، ولا شروط تفرض من المكاتب ولا السفارات.

عاشور: نقطة نظام بالمادة 124 من اللائحة، وإجابات الوزراء تتأخر علينا، ووزير الشؤون لم يجاوبنا بأكثر من شهر، وهناك 182 من لجان تبرعات غير مرخصة مخالفة لقرارات مجلس الوزراء واتفاقيات مكافحة الاٍرهاب وهي قضية محرجة للكويت، ولا اقبل الأجوبة الناقصة. واجل المجلس استكمال مناقشة الخطاب الاميري الى جلسة الغد (اليوم). وانتقل الى بند الاحالات ووافق عليها. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الإسكانية بشأن تعديلات قانوني «الرعاية السكنية» وإسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة للأغراض السكنية.

فيصل الكندري (رئيس اللجنة الإسكانية): هذه التعديلات تمنح ارملة الشهيد بتسجيل وثيقة للبيت باسمها، من اجل الحفاظ على الاسرة والحيلولة دون سحب المنزلة من الاسرة.

الدمخي: يجب الوقوف على مسالة عرض الأراضي والبيوت المستردة في المزاد العلني، فعندما يعدل صاحب التخصيص عن قراره في تخصيص الارض او المنزل، يجب رعاية حقوق المواطنين المسجلين في الرعاية السكنية، وعدا ذلك فهي خدمة لاصحاب الاموال من غير مستحقي الرعاية السكنية، والأنسب بان يكون المزاد العلني محصور على المسجلين في الرعاية السكنية.

فيصل الكندري: هذه بيوت مستردة، وليست سحباً، ونحن سنطلب في الشروط والضوابط ان تكون المزادات فقط لمستحقي الرعاية السكنية.

وزيرة الإسكان: نثمن مداخلة الدمخي ونؤكد صحة وجهة نظره، وتم التنسيق مع رئيس اللجنة لتكون احد الضوابط ان المزاد محصور لأصحاب الطلبات السكنية في المرحلة الأولى، وفي حال عدم البيع نتجه لمرحلة ثانية من المزاد المفتوح.

الدمخي: انا ادعو لإضافة النص القانوني ليكون الامر بتشريع.

عاشور: في مسألة المساكن المستردة يجب ان تكون لها نظرة ذكية وانسانية اكثر، وبدلا من خيار المزاد العلني للمساكن المستردة، الأفضل تخصيصها بصفة الايجار لمن هم في حاجة.

عدنان عبدالصمد: قانون تسجيل الوثيقة باسم ارملة الشهيد جيد، والضوابط يجب ان تأخذ بعين الاعتبار وجود اكثر من ارملة، وضبط عدم التصرف بالمسكن وبيعه الا بعد فترة زمنية، وهذا يجنب تشتت أسرة او اسر الشهيد، ويجب الا يطلق العنان لهم. وقال: اما قضية البيع بالمزاد العلني فيجب فيها مراعاة ارتفاع القيمة السوقية على المسجلين في الرعاية السكنية ، ومسألة قطعة 12 في السالمية التي اثارها صلاح خورشيد مستحقة ويفترض اعادة الاستفادة منها من جديد سواء كمنطقة سكنية معينة او سواها وبتثمين عادل.

حمدان العازمي: نحن نريد المزاد العلني لاصحاب طلبات الإسكان، ولا نريد التعويم في المزاد، خاصة ان البيوت المستردة هي في مناطق مرتفعة قيمتها السوقية، وفي مناطق بأسعار عالية، ويدخل فيها التجار، ويجب ان نراعي اصحاب الرعاية السكنية في الإعلانات والمزادات، ويجب الانتباه لاختراقات المحسوبية والتنفيع.

اسامة الشاهين: انبه الرعاية السكنية لضمان حق ابناء الشهيد في حال تزوج ارملة الشهيد او لديها ابناء من زوج سابق، ويجب مراعاة ابناء الشهيد ونصيبهم من هذا الامر عند وضع القاعدة القانونية، ونود التنويه لضرورة تحديد يوم 24 فبراير لتكريم الشهيد وهو يوم معركة القرين التي امتزج فيها دماء ابناء الكويت شيعة وسنة وبدو وحضر.

عبدالله الرومي: الموضوع بنظرة قاصرة نحو ارملة الشهيد، ونحن نود تكريم الشهيد عبر والده ووالدته وكامل أسرته، وقصر الحق على الأرملة ليس سليما، وفيه انقاص لمفهوم التكريم، لان ابناء الكويت بذلوا الكثير وضحوا بارواحهم من اجل ان يحفظوا لنا هذا البلد، ومهما نقدم لهم قليل، والدولة قامت بالكثير من اجل الشهداء وابنائهم، وعلينا ان نشمل والدي الشهيد، لكي لا يسترد المنزل الى الإسكان وتتشتت الاسرة. واما مسألة استرداد البيوت للرعاية السكنية يجب وقفها وإعادتها لاهلها الذين بذلوا فيها الاموال والبناء.

عبدالله فهاد: انا اتمنى الرجوع لأصل النص بخصوص الاسترداد للبيت قسيمة شقة وإضافة فقرة، داعيا الوزيرة الى الالتفات للسكن الخاص التي خرجت عن المخصص لها، ولا نريد القوانين حبر على ورق.

سعدون حمّاد: أسر الشهداء الى الان بلا تجنيس، نحن مع إصدار الوثيقة لأسرة الشهيد، وبودنا إصدار وثائق للاخوات التي لديها وحدة سكنية بصفة الايجار خاصة انهم قد دفعوا مبالغ تعادل قيمة الوحدة.

وقال: البيوت المسترجعة هي المسحوبة من المواطنين لعدة أسباب، وهي كانت مخصصة للمواطنين، ولماذا تعرض في مزاد علني، والأنسب إعادتها لاصحاب طلبات الرعاية السكنية، وفكرة المزاد سبق ان طرحت لمنطقة خيطان ونحن عارضناها وامتثلت الحكومة واعادة توزيعها لاصحاب الرعاية السكنية، ويجب العمل بأمثل مع المساكن المستردة.

وافاد: وزارة الاسكان تعاقب أسر المشاركين في الحروب بعد وفاة والدهم.

الوزيرة: مداخلة حمّاد حول سحب بيوت حصة الدفاع، نوضح: نحن لا نسحب دون كتاب وزارة الدفاع، وكذلك المواطنة الكويتية بعد وفاة زوجها لا نسحب البيت منها او نسترده في حال وجود أي مواطن من الاسرة يسكن فيها، اما المستردة فهي بسبب عدم وجود أَي كويتي مستحق من الاسرة وكلهم حصلوا على رعاية سكنية، اما المقارنة بين خيطان والبيوت المستردة فليست في محلها فهي 40 بيتاً في مناطق متفرقة، اما مداخلة الرومي بالمطالبة بإصدار وثائق لمن توفي فنؤكد اننا لا نسحب البيت مباشرة طالما تقدم احد أفراد البيت بتخصيصه باسمه، ونحن نسترد حين لا نجد احداً من أفراد الاسرة بوسعه طلب إصدار الوثيقة باسمه لحصوله على رعاية سكنية، والقانون لا يسمح بازدواجية الرعاية السكنية.

حمّاد: الوزيرة تقول انه لا يمكن سحب بيوت المواطنات الكويتيات، وانا اقول لها ان المواطنة توفت بقي ابناؤها وهم غير كويتيين فلماذا تسحبون منهم البيت.

خليل ابل: المشكلة فيمن يستكثر من النواب اننا نمنح وثيقة لمن اهدى حياته لوطنه، وهذا القانون أتى لنقدم نحن كدولة ميزة لأسرة الشهيد التي قدم والدهم حياته للكويت نيابة عن المجتمع.

رياض العدساني: نحن متفقون على تسجيل الوثيقة لأسرة الشهيد، اما بيع بدائل الرعاية السكنية قسيمة بيت شقة يجب ان يتضمن النص تغطية قانونية لموقع ايداع الاموال هل رأسمال المؤسسة ام ماذا، ولا يدخل المزاد الا اصحاب الرعاية السكنية مع وجود آلية لتحديد من يدخله، ولا نكتفي بمن لهم صفة الأولوية من اصحاب الرعاية السكنية انما كل من لهم طلبات رعاية، داعيا الاشغال والرعاية السكنية والقطاع النفطي للموافقة على استحداث طريق المقوع السريع لاختصار المسافة على قاطني مدينة صباح الاحمد لـ 35 دقيقة بدلا من ساعة الى ساعة ونصف الساعة.

عودة الرويعي: يجب الانتباه الى ان النصوص المعمول بها حاليا تمكن الرعاية السكنية سحب الوحدة السكنية من افراد الاسرة ان كانت مطلوبة 100 فلس وليس بوسعهم تسديدها، ويجب ان نطور التشريعات لمنع سحب المنزل عن الاسرة الكويتية، وتصحيح مفهوم الاسرة الكويتية في قانون الرعاية السكنية.

مبارك الحجرف: هناك 500 بيت حصلوا على مكرمة اميرية باسقاط المديونية بعد التحرير ولكن لم يصدروا وثائق المسكن بسبب وفاة صاحب التخصيص، ويجب ان تصدر الوثيقة للورثة الشرعيين.

عمر الطبطبائي: يجب أن تخرج الوزيرة عن الصندوق في حلول القضية الإسكانية، مثل مشروع مدينة البرايح في الجليب، وانا لدي حل متكامل للقضية الإسكانية ومتأكد ان النواب سيدعمونه، وأتمنى ان تكون الوزيرة في فريقنا، ولا تعيقنا.

الغانم: ترفع الجلسة لصلاة الظهر.

وتم استئناف الجلسة ومناقشة قانون الرعاية السكنية.

فيصل الكندري: هنا تعديل على المادة الاولى بإضافة فقرة في حالة استشهاد أحد الأسرة ولم تحصل الأسرة على وثيقة تملك أن تصدر الوثيقة.

وزير الإسكان: الوضع الحالي هو ان تصدر الوثيقة للأرملة وللأسرة، ولكن الاستثناء هو الأرملة وحدها اذا لم يكن معها أبناء.

فيصل الكندري: إذا أخذنا بهذا التعديل فإن القانون سينتفي وجوده، وأبناء الشهيد لهم الرعاية السكنية ولكن الأرملة لا تحصل عليه، ولذلك نريد أن يبقى التملك للأرملة.

الرومي: القانون يخص الشهيد وتكريمه لا يعنى بزوجته الأرملة فقط بل بأسرته وأولاده، فكيف يتم تكريم الشهيد لأرملته فقط وربما تتزوج الأرملة، وهذا القانون ربما يثير الخلاف في الأسرة، اقترح أن يعاد القانون للجنة وبحثه مرة أخرى.

فيصل الكندري: للتوضيح أن مثل هذه الأفكار موجودة في اللجنة وسنبحثها، والخوف من أن الأبناء يبيعون المنزل فأين تذهب الأرملة؟ الغاية من القانون هو تكريم أرملة الشهيد. وتم رفض التعديل.

فيصل الكندري: هناك تعديل على المادة الثانية «ويجوز للمؤسسة بيع أي قسيمة بالمزاد العلني والأولوية لمن لديه طلبات إسكانية وله الأولوية».. الأخ الرئيس هذا التعديل متوافق مع رؤيتنا.

الدمخي: نحن مع التعديل ولكن أن يكون المزاد الأول للمستحقين.

وزير الإسكان: الحكومة تتعهد بأن تكون الأولوية لأصحاب الطلبات السكنية ومن ثم للعامة.

وتمت الموافقة على التعديل.

حمدان العازمي: نريد أن نعرف لماذا لا يسجل البيت باسم الورثة فقط لا باسم الزوجة، ولكن إذا تم زواج الأرملة ماذا نفعل؟ نريد الاجابة؟

فيصل الكندري: ردينا على هذا الاستفسار وصوتنا على التعديل.

حمدان العازمي: ابي رد على السؤال.

الغانم: انت أخ حمدان تختفي بالوقت الخطأ.

وتم التصويت على القانون مداولة أولى: حضور 56، موافق 55، غير موافق 1.

وتمت الموافقة على المداولة الأولى.

وتم التصويت على القانون مداولة ثانية: حضور 57، موافق 56، غير موافق 1.

وتمت الموافقة على القانون وإحالته للحكومة.

فيصل الكندري: هذا انجاز مميز لأرملة الشهيد التي كانت تعيش في بيت إيجار، نشكر الجميع.

وزير الإسكان: أتقدم بالشكر الجزيل لنواب الأمة وأعضاء اللجنة للمشروع الحكومي وهذا أقل ما يمكن تقديمه لأسر وأرامل الشهداء، خاصة اننا نعيش احتفالات التحرير والاستقلال.

وانتقل المجلس للترشح لمنصب عضو في البرلمان العربي. وحاز على المقعد النائب محمد الحويلة بالتزكية. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي.

عبدالكريم الكندري: هناك تعديل على دورية انعقاد القمة الإسلامية الصادر من وزراء الخارجية والهدف هو تكثيف دورات انعقاد القمة الإسلامية ووافق أعضاء اللجنة بالاجماع حيث ان تعقد كل سنتين بدلاً من ثلاث سنوات لمتابعة التصارعات المتلاحقة للأحداث.

وتم التصويت على تقرير لجنة الخارجية بشأن معاهدة دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي.. مداولة أولى: حضور 53، موافق 52، غير موافق 1.

وتمت الموافقة على المداولة الأولى.

وتم التصويت على المداولة الثانية: حضور 53، موافق 52، غير موافق 1.

وتمت الموافقة على المعاهدة والإحالة للحكومة.

أبل: أود التنويه لأعضاء لجنة الخارجية، السياسة الكويتية الخارجية رزينة برعاية صاحب السمو والتزام الكويت بالمعاهدات وهناك قضايا كثيرة تهم الكويت، الدولة تدفع الأموال في هذه الاتفاقيات وهناك أمانات عامة تدير هذه الأموال، أرجوكم تسألون وزير الخارجية كم كويتي يعمل في إدارة هذه الأموال، على هامش مثل هالقانون «أبو شخطة» أن تقوموا بتوصية الوزير بتوظيف الكويتيين بهذه الجهات.

وتلا الأمين العام طلب لمناقشة قانون دمج إعادة الهيكلة مع القوى العاملة في جلسة الغد «اليوم».

محمد الدلال: كلمنا الأخت الوزيرة العقيل بأن نناقش التقرير بسرعة.

وتمت الموافقة على الطلب.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن اصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

تم رفع الجلسة للغد «اليوم» على أن يبدأ بمناقشة تقرير التشريعية.

