وطن النهار

عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان في مملكة الدنمارك بيا كياسغار والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

وجرى خلال المباحثات بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الكويت والدنمارك في مختلف المجالات إلى جانب تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

كما تم خلال المباحثات مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى ما تشهده الساحتين الإقليمية والدولية من تطورات. وحضر المباحثات رئيسة بعثة الشرف المرافقة النائبة صفاء الهاشم ومراقب مجلس الأمة النائب نايف مرداس العجمي والنائب خالد الشطي وسفير الكويت لدى السويد والمحال إلى الدنمارك نبيل الدخيل وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري وسفير الدنمارك لدى الكويت اوله موسبي.

وعقب المباحثات أقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيفة الزائرة والوفد المرافق لها في القاعة متعددة الأغراض بمجلس الأمة حضرها عدد من النواب. يذكر أن رئيسة البرلمان في الدنمارك وصلت والوفد المرافق لها إلى البلاد يوم السبت الماضي في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام.

