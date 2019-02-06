آراء

تعد منطقة الدول الاسلامية والعربية منطقة ثروات طبيعية وبشرية هائلة، والتسابق اليها والصراع فيها اصبح وللأسف مشروعاً للدول الأكثر قوة عسكرياً واقتصادياً وثقافياً وعلمياً، فلذلك يذكر التاريخ ما قبل عام 1900م الى اليوم الاطماع الاستكبارية في الاستحواذ على المنطقة بثرواتها الطبيعية والبشرية وتصديرها الى اوروبا واميركا. وفي كل فترة زمنية تشهد المنطقة هيمنة لاعب جديد بعد صراع الدول العظمى ينتج عنه اضطرابات حرجة، فدول تمحى من الخارطة وأخرى تظهر او مجموعات كبيرة تختفي وصغيرة تملُك، حيث في حقبة زمنية تصارع الفرنسيون والانكليز والايطاليون والبرتغاليون على هذه المنطقة، ومن ثم دخل الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الاميركية في اللعبة، وحافظت فرنسا وبريطانيا على نفوذهما حتى جاءت اميركا واستولت على كل مناطق النفوذ والسيطرة في المنطقة.

وفي فترتنا الحالية يأتي السؤال: ما اسباب تلك الاضطرابات الموجودة في منطقتنا الاسلامية والعربية التي يتحدث عنها السياسيون؟، الجواب هو دخول لاعب جديد في المنطقة عكر صفوة اميركا وبريطانيا، لا يعد هذا اللاعب دولة او مجموعة ضمن دولة، بل هو لاعب الوعي السياسي لدى بعض الشعوب الاسلامية والعربية، وتبلور تحت اسم مقاومة الهيمنة الاستكبارية، وكانت نتائجه في سورية، العراق، باكستان، لبنان وفلسطين وغيرها العديد من شعوب العالم مثل فنزويلا.

بالاضافة الى وجود الصراع الاستكباري من شعوب المنطقة، هناك صراع بين الولايات المتحدة الاميركية وبعض دول الاتحاد الاوروبي في مجموعة من الجزئيات السياسية والهيمنة، وهذا واضح من تصريحات ترامب ضد الدول الاوروبية، اضافة الى الصراع الاقتصادي الشرس جدا والتكنولوجي بين اميركا والصين، والنفطي والغاز الطبيعي والعسكري بين اميركا وروسيا، هي كلها عوامل تشكل خطر التحول الانتمائي لبعض الدول العربية الصغيرة والتي كانت تحتمي خلف هذا وذاك، والتي تقف مشاهدة للحدث تترقب لكي تنتهز الفرصة السانحة والحازمة والتي فيها مصلحتها وهي اشبه بتائه وأمامه طرق ولا يعرف ايها يسلك، فينتظر النور او مارة يأخذون بيده، ويترتب على هذا الموقف مستقبل مشرق او مظلم للدول والشعوب كل حسب اختياره.

