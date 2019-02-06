آراء

من أكبر مظاهر الفشل الإداري ان تعمد الادارات الحكومية الى فرض الالتزام الوظيفي بالحضور والانصراف حتى يصبح مجرد تسجيل الحضور بمواعيد منضبطة وكذلك خروج الموظفين هو الانجاز الوحيد لبعض الادارات الحكومية.

الادارة الناجحة هي من تجعل من الانتاجية والتحفيز على العمل والانجاز هو الدافع على الحضور الى العمل، الادارة الناجحة هي التي تخلق علاقة حب بين الموظف وبيئة عمله، يستشعر فيها الموظف معاني عدالة التقييم والمساواة في الثواب العقاب وخلق الحوافز لزيادة الانجاز وتحقيق الانتاجية الحقيقية.

أقول ذلك ونحن نلاحظ اصرار ديوان الخدمة المدنية بالتعميم على الوزارات بتطبيق بصمة الحضور والانصراف على الموظفين في حين تعاني اغلب ادارات الحكومة من الترهل الاداري وضعف الانتاجية او انعدامها احياناً على الرغم من تراكم اعداد الموظفين حتى ان اغلبهم لايجد كرسيا ولامكتبا يجلس عليه فيقضي هؤلاء الموظفين فترة الدوام يجولون بين مكاتب الادارات بلا عمل بل قد يتسببون في تعطيل من لديه عمل.

هناك مشكلة في سوء توزيع الوظائف وتقدير احتياجات الادارات وهناك عجز شديد في بعض الادارات وخاصة الفنية والمهنية في حين ان هناك تخمة في الجهاز الاداري.. المشكلة في الوضع الحالي ان ديوان الخدمة شهريا يعين دفعة لما يزيد على الف شخص يوزعهم على ادارات الدولة بخلاف رغباتهم المسجلة وبخلاف اختصاصاتهم فيحدث التوظيف العشوائي ويصبح التوظيف مجرد ارقام تزيد اعداد من انضم الى جيش الموظفين.

مع اتباع سياسة الالزام بالحضور بالبصمة وغيرها تحولت ادارات كثيرة في الدولة الى ما يشبه «مراكز اقامة جبرية» يخرج فيها الموظف من بيته باكراً ليصل في موعد بصمة الحضور المقدس وهو يشارك بفاعلية في زيادة ازمة المرور الصباحية ويواصل تواجده بلا عمل ولا انتاج بانتظار بصمة الانصراف وينتهي دوامه بلا بصمة انجاز بل «بصمة دوام».

