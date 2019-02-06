آراء

منطقة صباح الأحمد السكنية من المناطق الغالية على قلوبنا لانها تحمل اسما عزيزا على قلوب كل من يسكن الكويت، ومن المفترض ان يكون لها الاولوية في توفير جميع الخدمات وخصوصا في العملية التعليمية، حيث ان التعليم من أهم الأشياء التي يجب توافرها في أي منطقة سكنية جديدة، علما بأن تحويل المنطقة كي تكون مأهولة بالسكان لا يأتي بين يوم وليلة أو أن يكون الأمر مفاجأة لوزارة التربية بل لابد أن يكون هناك تخطيط من وزارة تفتقد لذلك، وجميع الشواهد تدل على ذلك لانه اذا كان هناك من يخطط في وزارة التربية لادارة العملية التربوية لما حدثت تلك المشكلات في جميع اوجه التعليم، فالتعليم في الكويت يعاني من قصور شديد سواء في المناهج او في اعداد المدارس او في سد الشواغر أو في تسكين المناصب الاشرافية والقيادية وهذه الازمات تنتقل من وزير الى وزير، والسبب الرئيس هو غياب التخطيط عن وزارة معنية بمستقبل الكويت وبأهم عنصر فيها الا وهو الانسان، وقد امتدت يد الاهمال وعدم التخطيط في وزارة يهبط عليها القياديون بـ«البراشوت» وهم لا يعلمون أي شيء عن مشاكلها او دروبها ولا كيفية ادارتها وكل ما يهمهم هو «الشو الاعلامي» والظهور في وسائل الاعلام، اما ان يبحثوا عن حلول لمشاكل التربية المتراكمة فهذا ليس في تخطيطهم ولا يوجد أدل على ذلك مما حدث مع معلمات منطقة صباح الأحمد فعندما بدأت مدارس المنطقة في العمل، وعندما تذكرت الوزارة كعادتها متأخرة ان عليها توفير الكادر التعليمي لتلك المدارس ولغياب التخطيط كالمعتاد في وزارة التربية عالجت الخطأ بخطأ أبشع، فقامت بالنقل التعسفي للمعلمات من مناطقهن التعليمية، بل ووصل الامر بها الى اغلاق الروضة الوحيدة في الفحيحيل ونقل 27 معلمة منها الى منطقة صباح الأحمد لسد الشواغر دون مراعاة لأي جانب اجتماعي، ومع عدم توفير اي وسيلة مواصلات لهن في طرق وعرة، فهل احد يتحمل طريق الوفرة. انني اطالب قيادات الوزارة بالذهاب عبر هذا الطريق ثلاث مرات اسبوعيا واخباري بشعورهم وماذا حدث لهم وحتى اذا وفرت لهن باصات لنقلهن فإن هناك تكدسا، والمعلمات يجلسن كل ثلاث معلمات في مقعد واحد وهو بالاساس معد لاثنتين فقط وتظل بعضهن واقفات طوال الطريق وفي هذا مخالفة صريحة لشروط الامن والسلامة وانتهاك لكرامة المعلمات، فكيف نطلب منهن اداء عملهن مع كل هذه الاهانة.

كان الاجدر بوزارة التربية ان تقوم بالاعداد الجيد لذلك وبدلا من نقل معلمات من اماكنهن كان يجب تعيين معلمات جدد لسد الشواغر سواء من المعلمات الوافدات او البدون اللاتي لا يجدن عملاً.

وفي سؤال لقيادات وزارة التربية ماذا عن تعيين خريجات جامعة الكويت تخصص التاريخ في اعمال السكرتارية، هل هذا جزء من عدم التخطيط الذي تعاني منه الوزارة؟ وما مصير معلمات علم النفس الموجودات في رياض الأطفال، كل ما ارجوه واحلم به ان ارى تخطيطاً يوماً ما في وزارة التربية ولعله خير بإذن الله.

اللهم احفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

