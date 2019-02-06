آراء

في منتصف القرن الماضي كان لا بد من فهم معادلة التوازنات بين واشنطن وموسكو ان اردنا فهم لعبة السياسة الدولية خاصة فيما يخص الدول النامية. اعترف بأن لمصر بعض الخصوصية لما تمتلكه من موقع جغرافي وقوة ديموغرافية كبيرة وتاريخ عريق، انها ببساطة بوصلة ما يحدث في الشرق الأوسط. اما القارئ الجيد الذي يشاء فهم العلاقات المصرية بالدول العظمى فلا يمكن له تجاوز بعض الأحداث التي مرت بها مصر والتي كانت علامتها «خذلان اميركي متواصل».

انتابت الأوساط الدولية حالة من الترقب عندما اتى رجال ثورة 23 يوليو للحكم في مصر وحاولت الدول العظمى احتواءهم وان لم يكن ذلك فتحييدهم. كان الموضوع الأهم هو السد العالي وبنى رجالات الثورة الكثير من الآمال على مساعدات اميركية في ذلك المشروع الضخم ولكن سرعان ما انهارت هذه الأحلام: لقد كانت هناك بعض الشروط الأميركية، من بينها فرض رقابة على المشروعات الاقتصادية الأخرى، ورقابة على مصروفات الحكومة، والاتفاقيات الأجنبية، والديون الخارجية، واشترطت اميركا الا تقبل مصر قروضاً اخرى، او تعقد اتفاقيات في هذا الشأن الا بعد موافقة البنك الدولي. باختصار، اقتنع رجالات الثورة بعدم نزاهة هذا الشريك. وفي الوقت ذاته، اعلن السفير السوفييتي في القاهرة بأن الاتحاد السوفييتي على استعداد للمساعدة في هذا المشروع الحيوي الضخم دون شروط مسبقة. يروي بعض كتاب هذه الفترة كيف كان عبدالناصر غاضبا من الموقف الأميركي، ولكنه آثر ان يتجنب اي مواجهة معه.

الخذلان الثاني لمصر من قبل الأميركان كان في الستينيات. تبدأ الحكاية في منتصف الخمسينيات عندما قررت الولايات المتحدة تصدير ما لديها من فائض في القمح لبعض الدول فتكسب بعضا من التأثير السياسي عليها. وقعت مصر وأميركا عقدا لاستيراد القمح الأميركي ولكن حرب اليمن وارسال عبدالناصر لقوات مصرية اطاحت بالحكم الملكي لم يكن امرا رائقا للأميركان الذين اتجهوا لتقنين تدريجي في شحنات القمح على الرغم من توقيعهم والتزامهم بعهود ومواثيق.

وعلى الرغم من ذلك حاولت مصر تجنب اي مواجهة مع اميركا في محاولة لتحييدها، ولكن لم يكن هناك مناصا من مواجهة الواقع، ففي العام 1967 ومع العدوان الاسرائيلي على مصر والدعم الأميركي اللامحدود لاسرائيل، لم يكن لدى الحكومة المصرية اي شك في ان التصنيف الحقيقي لأميركا بالنسبة لمصر هي انها دولة عدو، وهنا ذهب عبدالناصر لقطع علاقات الدبلوماسية مع اميركا.

في عهد حسني مبارك اصبح الخلاف علنيا بين مصر وأميركا: في الوقت الذي كانت مصر تحارب فيه الجماعات الارهابية الأصولية، اعطت اميركا تأشيرة واقامة دائمة للشيخ عمر عبدالرحمن زعيم الجماعة الاسلامية وهي الجماعة التي يبدو انها كانت مسؤولة عن اغتيال رئيس البرلمان السابق رفعت المحجوب. ادارة الرئيس بوش الابن، حملت المشروع الأكبر لدمقرطة الشرق الأوسط وتدريب الشباب ودعم منظمات المجتمع المدني وجماعات الضغط. يروي وزير الخارجية المصري الأسبق ان هذه المرحلة كانت هي الأسوأ في العلاقات الأميركية منذ 1973، وفيها اخبره الرئيس مبارك برغبة الأمريكان بالتخلص منه. في العام 2007 قررت الولايات المتحدة تجميد 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب مطلبها باغلاق الأنفاق مع قطاع غزة، واعادة تأهيل الشرطة المصرية للتعامل مع حقوق الانسان، والفصل بين ميزانية وزارة العدل والقضاء المصري، واستمر الوضع حتى جاء باراك اوباما للبيت الأبيض وهو من ايد صراحة ثورة الاخوان المسلمين في 25 يناير. وتلك الادارة الأميركية نفسها هي من وقفت ضد ارادة الشعب المصري في 30 يونيو عندما قرر الاطاحة بالاخوان المسلمين، بل وعاقبته بقطع المعونات العسكرية.

لا يسعني في نهاية هذا المقال الا ان تذكر ما كتبته صحيفة «فاينانشيال تايمز» حول هذه العلاقة: «ان الحكومة المصرية الحالية، التي يدعمها الجيش، لديها شعور واضح بالخيانة من قبل الولايات المتحدة، وذلك لعدة اسباب اولها: ان البيت الأبيض لم يفعل شيئا لمنع سقوط مبارك حليف واشنطن عام 2011، والثاني بعد ان عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في شهر يونيو الماضي، جمدت واشنطن جزءا من المساعدات العسكرية الأميركية للجيش المصري، رغم ان المساعدات جزء لا يتجزأ من معاهدة السلام بين مصر واسرائيل عام 1979».

