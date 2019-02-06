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رأي

المخدرات في مدارسنا

فاطمة الخالدي
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الأربعاء 06 فبراير 2019

في كل بداية عام دراسي نسمع الكثير من التحذيرات حول خطر المخدرات وانتشارها بين التلاميذ.. ولا ندري كيف يصل هذا النوع من السموم الى ابنائنا وما هو مصدره وانواعه؟ المخدرات تنتشر بين الطلاب مغلفة بألوان زاهية كأنها نوع من انواع الشوكولاته الفاخرة.. فالطالب المراهق لا يعلم ماذا يأكل فهو يعتقد انها علبة حلويات حتى يقع في مستنقع لا يعلم ضرره الا الله.. مستنقع الادمان في ظل انعدام الرقابة في المدرسة والمنزل اللذان نعتقد جازمين انهما هما المسؤولان عن هذه الظاهرة.
لقد ازدادت في الآونة الاخيرة اعداد المدمنين المراهقين بشكل ملفت للنظر وهو أمر يجب الا يتم السكوت عنه.. فسكوتنا سيجعلنا مسؤولين امام الله عن ضياع جيل كان من المفترض ان يعيش بطمأنينة وان يكون متفوقاً عليها.
بيع المخدرات وترويجها بين الطلاب يصل الى اوجه خلال فترة الاختبارات سواء نصف السنوية او نهاية السنة وبمبالغ تكون بمتناول الجميع حتى يتعاطاها اكبر عدد ممكن من المراهقين والمراهقات خصوصا ان الطلبة في فترة الامتحانات يعانون من ضغوط نفسية وجسدية لا يتحملونها فيلجأون للمخدرات كحل لاجتياز مرحلة الاختبارات.. ومن هنا يبدأ مشوار الادمان لدى الطلبة.
ان اولياء الامور مطالبون بمراقبة سلوك ابنائهم ومن هم اصدقاؤهم، وعندما يلاحظون اي انحراف في سلوك الاولاد فعليهم التدقيق عليهم وتفتيش غرفهم وحقائبهم المدرسية، كما ان هناك مسؤولية كبيرة تقع على ادارة المدرسة التي يجب عليها هي الاخرى مراقبة سلوكيات الطلبة والحرص على تفتيش حقائبهم خلال تواجدهم في الطابور الصباحي او في الفصول الدراسية.
ان ظاهرة انتشار المخدرات بين ابنائنا الطلبة هي من اهم واخطر المشكلات التي تواجهها الاسرة والمدرسة حيث وصلت الى درجة عدم قدرة هاتين الجهتين على مواجهة المشكلة التي باتت تحصد ارواح ابنائنا وهم في عمر الزهور، لذلك وجب علينا الا نبقى متفرجين حتى تحل الكارثة وعلينا ان نضع يدنا بيد وزارة التربية ومساندة ادارة المدرسة ومراقبة سلوك طلبتنا حتى نسهم في معالجة هذه الآفة.


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