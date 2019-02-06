مال وأعمال

وافقت سلطات دبي على الإفراج عن أموال بقيمة 500 مليون دولار تخص «صندوق الموانئ الكويتي»، جرى تجميدها من قبل مصرف الإمارات المركزي قبل نحو العام ونصف العام في إطار تحقيق بشأن غسيل أموال. وتعتبر تلك الأموال التي تنتمي لصندوق «الموانئ الكويتي» نتيجة بيع استثمارات حكومية في الفلبين.

هذا وقد أبدت دبي استعدادها الإفراج عن الأموال بمجرد إخطارها من قبل حكومة الكويت بالموافقة على ذلك. وفي 30 ديسمبر الماضي، أرسل المدعي العام الكويتي كتاباً إلى نظيره في دبي طالباً الإفراج عن تلك الأموال، ورد المدعي العام في دبي قائلاً إن الأموال سيُفرج عنها في غضون 14 يوماً.

واليوم 5 فبراير أعلن صندوق الموانئ الإفراج عن تلك الأموال، ما يمهد الطريق لتوزيع الأموال على المساهمين في شركة الاستثمار ويبشر، بدوره ، بتسوية أوضاع المتورطين في قضية الاختلاس: الروسية مارشا لازاريفا ورجل الأعمال الكويتي سعيد دشتي.

وطالب مدير الاستثمار في صندوق الموانئ «مارك وليامز» بتبرئة لازاريفا والسيد سعيد دشتي بل وتقديم الشكر لهم على إدارتهم الناجحة لتلك الأموال بدلاً من اتهامهم.

ترجمة عبدالعزيز أبوحمرة

