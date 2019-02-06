مال وأعمال

أصدرت الحكومة قراراً، يقضي بتقليص تعيينات الوافدين في جميع الدوائر الحكومية بحلول العام المالي القادم 2019 /2020، والذي سيبدأ في الأول من أبريل المقبل، وفي تفاصيل القرار، الذي أصدره مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي، أنه سيمنع أي استثناءات من هذا القرار مهما كانت، حيث تسعى الحكومة لرفع نسبة التكويت (توطين الوظائف) في الوزارات والهيئات الحكومية لأكثر من 90% بنهاية العام المالي المقبل.

وعلمت «النهار» من مصادرها أن الحاجة المتزايدة من مخرجات التعليم الوطنية للوظائف الحكومية استدعت اعادة هيكلة التوظيف في القطاع العام من أجل توطين الوظائف في اطار خطة حكومية وضعت في 2017، تستهدف تخفيض عدد العاملين الأجانب في الوزارات والمؤسسات الحكومية، لإفساح المجال للحد من تراكم اعداد البطالة الوطنية، من خلال احلال الوظائف في مختلف مواقع الدولة وفق برنامج تدريجي.

واوضحت المصادر أن هذه الخطة «توطين الوظائف الحكومية» سوف تتبعها خطة للحد من التوظيف في القطاع الحكومي بهدف ترحيل الوظائف إلى القطاع الخاص بشكل تدريجي عبر نظام الشراكة في المشاريع بين القطاعين وتوسيع المجال للقطاع الخاص للمساهمة في الاقتصاد بصورة تهدف إلي تقليص اعباء الدولة من الموازنة العامة نتيجة لالتهام باب الرواتب اكبر نصيب منها

وذكرت أن سوق العمل يضم سنويا ما يقارب 25 ألف خريج وخريجة كويتيين سنوياً، ما يتطلب من الدولة ضرورة وضع حلول متوسطة وطويلة المدي لاستيعاب جميع المواطنين القادمين على سوق العمل، وذلك بخلق فرص وظيفية أكبر في مؤسسات الدولة وكذلك في القطاع الخاص حيث تخطط الحكومة إلي التخلي عن التكويت عن طريق القرارات الحكومية الإلزامية التي لا تراعي الاعتبارات الهيكلية في سوق العمل، لمصلحة سياسة تعتمد على التحفيز ويمكن لهذه السياسة أن تتضمن دعماً ورسوماً لتحقيق الأهداف المرجوة

ووفقاً لأخر بيانات الجهاز المركزي للاحصاء يبلغ عدد موظفي الدولة من الكويتيين حتى نهاية ديسمبر 2018 نحو 360 ألف مواطن، يمثلون أكثر من 71% من إجمالي الموظفين، وتظهر البيانات والاحصائيات أن متوسط راتب الوافد في الحكومة، يبلغ 1500 دولار شهرياً، وخصصت الحكومة 13 مليار دينار لباب مصروفات الرواتب وتعويضات العاملين في الموازنة المالية التقديرية للعام المالي المقبل 2019 /2020، بزيادة 5% عن الميزانية السابقة، والتي بلغت المخصصات فيها للرواتب 11.2 مليار دينار.

