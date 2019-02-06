مال وأعمال

قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، إن القروض والسلف لعملاء البنك سجلت ارتفاعاً تاريخياً في نهاية 2018، لتصل إلى 4.2 مليارات دينار بزيادة تقارب 500 مليون دينار أو 13% على مدى العامين الماضيين. وأضاف عمر قتيبة الغانم في بيان للبنك أن قروض البنك غير المنتظمة انخفضت كذلك إلى نسبة تاريخية وهي 1%، مدفوعة بالأساس بتسوية قرضين من قروض الشركات الموروثة خلال النصف الثاني من 2018، كان من نتيجة أحدهما استرداد مبلغ 36.5 مليون دينار بالربع الرابع من العام.

وأشار الغانم إلى قيام بنك الكويت المركزي بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (9) على التسهيلات الائتمانية في 2018، ليبلغ إجمالي مخصصات بنك الخليج الائتمانية 312 مليون دينار بنهاية 2018، أي بزيادة مقدارها 112 مليون دينار عن القيمة المطلوبة بموجب هذا المعيار.

وتابع: «ظلت نسبة البنك لرأس المال الرقابي قويةً، حيث جاءت الشريحة الأولى لرأس المال بنسبة 14.1%، أي بنسبة 2.1% أعلى من الحد الأدنى الرقابي المحدد بنسبة 12%، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.5% أي أعلى بنسبة 3.5% من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 14%». وأعلن البنك أمس ، عن بياناته المالية السنوية للعام الماضي، مُحققاً أرباحاً بقيمة 56.74 مليون دينار؛ مقابل 48.02 مليون دينار أرباحاً عام 2017، بنمو نسبته 18.2%، مع التوصية بتوزيع نقدي بواقع 10% من رأس المال. وتصدر سهم بنك الخليج نشاط التداول ،أمس، بالبورصة، حيث بلغ حجم تداولاته في تمام الساعة 10:35 صباحاً بتوقيت الكويت نحو 15.43 مليون سهم بقيمة 4.2 ملايين دينار، متراجعاً 1.09% عند سعر 272 فلساً.

