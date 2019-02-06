مال وأعمال

أكد البنك التجاري الكويتي أنه يعتزم المشاركة في عملية المزايدة على حصة تبلغ 44 في المئة من رأسمال بورصة الكويت مع مشغل عالمي.

وقال البنك في بيان للبورصة ، إن عملية المنافسة ستتم وفقاً للشروط والأحكام والإجراءات المُعلن عنها من قبل هيئة أسواق المال. وأوضح البنك أنه سيقوم بالإفصاح عن التطورات الخاصة في الشأن السابق في حالة ترسية المزاد على المصرف.

من جهة أخرى، أفصحت كل من شركة الاستثمارات الوطنية وأرزان للتمويل والاستثمار والأولى للاستثمار عن قيامهم بالتحالف مع بعض الشركات الاستثمارية المحلية ومُشغل عالمي للمزايدة على الحصة المطروحة من قبل هيئة أسواق المال في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت الشركات الثلاث في بيانات منفصلة للبورصة، أمس، أنها ستفصح عن أي تطورات في الشأن السابق، موضحة أنه لا يوجد حالياً أي أثر للمعلومة السابقة عن المركز المالي للشركة.

