مال وأعمال

ارتفعت الحسابات الخاملة في بورصة الكويت إلى 373.5 ألف حساب بنهاية يناير الماضي وذلك من إجمالي حسابات البورصة البالغة 387.6 ألف حساب ليكون نسبة تلك الحسابات الخاملة حوالي 96.4 بالمئة مقابل 3.4 بالمئة للحسابات النشطة.

ووفق الأرقام الصادرة عن شركة البورصة ، فقد استحوذ الكويتيون على النسبة الأكبر من الحسابات الخاملة بنهاية يناير، حيث بلغت الحسابات الخاملة التي تخص الكويتيين 354.9 ألف حساب تمثل 95 بالمئة من إجمالي تلك الحسابات ، مقابل 5 بالمئة موزعة على حسابات خليجي وأخرى.

ومقابل ارتفاع الحسابات الخاملة، تراجعت الحسابات النشطة إلى مستوى يقترب من 14 ألف حساب مقابل 14.5 بنهاية ديسمبر الماضي.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البورصة حزمة محفزات إيجابية أبرزها: ترقية البورصة إلى الأسواق الناشئة وانحسار وتيرة انسحاب الشركات من السوق وزيادة القيمة الرأسمالية للبورصة وزيادة شهية الأجانب للعمل في السوق الكويتي وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية 2018.

وعلى الرغم من تذبذب أسعار النفط ، تبنت الحكومة ميزانية تحفيزية تستهدف زيادة الانفاق الرأسمالي في ميزانية 2019/2020 ليصل إلى 3.7 مليارات دينار والعمل على تطوير أداء القطاع الخاص من خلال تشريعات وقوانين تزيل أية معوقات يواجهها لزيادة مشاركته في المشاريع التنموية الكبرى التي تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2019/2020.

وفي السياق ذاته ، أشار التقرير الشهري الصادر عن بورصة الكويت عن حجم التداول الرسمي للسوق وفقاً لجنسية المتداولين إلى أن هناك زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية مقابل تراجع دخول استثمارات محلية، فقد أشارت البيانات إلى تراجع حجم تداول الكويتيين بواقع 52.6 مليون دينار وهو الفرق بين حركة البيع والشراء خلال الفترة من أول يناير حتى 31 يناير الحالي، مقابل زيادة صافي تداولات «الخليجي» بواقع 4.2 مليون دينار وصافي تداولات أخرى بواقع 48.44 مليون دينار.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي حجم التداول وفقاً لجنسية المتعاملين بلغت 696 مليون دينار على مستوى السوق خلال يناير. جدير بالذكر أن بورصة الكويت شهدت تعاملات بلغت 4.335 مليارات دينار في الفترة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر 2018.

