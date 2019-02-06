مال وأعمال

تحت رعاية سمو الشيخ جابر مبارك رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير المالية د. نايف الحجرف ، افتتحت شركة نقل وتجارة المواشي، امس مشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الجديد الذي يُعد أكبر مسلخ من نوعه في منطقة الشرق الأوسط على مساحة إجمالية تقدر بـ 94 الف متر مربع في منطقة الري.

وخلال حفل الافتتاح ألقى بدر السبيعي رئيس مجلس إدارة «المواشي» كلمة ابتدأها بتقديم التهاني الخالصة بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في شركة نقل وتجارة المواشي، الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع المواطنين والمقيمين، على افتتاح هذا المشروع الخدمي المتميز، مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الجديد، الذي يُعد أكبر مسلخ من نوعه في الشرق الأوسط، ويعتبر نقلة نوعية في الكويت والمنطقة من ناحية الكفاءة والجودة والنظافة.

وأوضح السبيعي، أن مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الجديد أُنشىء وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، ووفق مفهوم «الجودة الحلال» الذي تنتهجه الشركة، لفتح آفاق جديدة تتماشى مع خطة التنمية (كويت جديدة)، وكذلك لتقديم أفضل خدمة للمستهلك، وتطوير أعمال الشركة بما يحقق طموحات المساهمين.

وأفاد السبيعي بأن هذا المشروع قد استغرق انجازه 21 شهراً وتم تسليمه حسب الموعد المحدد، وقد تم تشغيله لفترة تجريبية اعتبارا من شهر أغسطس 2018، بعد إيصال التيار الكهربائي مباشرة.

ويعتبر مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الجديد الأحدث في العالم والأكبر من نوعه في المنطقة، وهو صديق للبيئة ومصمم وفق أعلى المواصفات والاشتراطات البيئية، والشروط العامة للمؤسسات الكويتية المعنية، وهو خالٍ من الروائح بنسبة تصل إلى 99.9 في المئة وذلك لاحتوائه على محطة ضخمة مخصصة لمعالجة الهواء والمياه بأحدث التقنيات العالمية.

وأكد السبيعي أن المشروع متكامل من الناحية التجارية والخدمية، فإلى جانب الحظائر وصالتي الذبح الأتوماتيكي والذبح اليدوي، يضُم المحلات التجارية التي تتنوع نشاطاتها، لتوفير بيئة تجارية وخدمية متكاملة للمستهلك، حيث تبلغ طاقته التشغيلية 18 ألف رأس من الأغنام والأبقار والإبل في اليوم الواحد.

وقال السبيعي «إيماناً من شركة نقل وتجارة المواشي بأهمية المسؤولية المجتمعية للشركات الكويتية ولتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، فإن هذه الصالة التي أقيم فيها الاحتفال تبلغ مساحتها 2500 متر مربع ، سوف تخصص لدعم المبادرين والمشاريع الشبابية على مدار السنة بعد استخراج التراخيص اللازمة، لافتاً إلى أن هناك أيضاً مبنى داخل المشروع مخصص للهيئة العامة للغذاء والتغذية».

وعلى هامش حفل الافتتاح وفي تصريح خاص أفاد م. أسامة بودي الرئيس التنفيذي للشركة بأن المشروع يتألف من مبنى رئيسي ومكاتب إدارية ومحلات تجارية كما يحتوى على سوق الماشية وساحة المزادات المغطاة وجواخير ومحاصير وحظائر مغطاة لبيع الماشية بجميع أنواعها، وأماكن مخصصة للتحميل والتنزيل، ومخازن وثلاجات، ومواقف تسع لـ 400 سيارة، ومسجد يسع لـ 400 مصل، إلى جانب المرافق المتعددة الأخرى المساندة للمشروع، وله عدة مداخل ومخارج لتحقيق الانسيابية في الدخول والخروج من وإلى المسلخ ومرافقه.

وأضاف أيضا «يتضمن المسلخ الكثير من المرافق الأخرى: قاعة لإستلام الذبائح، وصالة الذبح الرئيسة وتتكون من عدد 3 خطوط ذبح أغنام يدوي و2 خط أتوماتيكي مع خط خاص لذبح الأبقار والجمال وتصل الطاقة الإستيعابية للخطوط الأتوماتيكية الى 6400 رأس في اليوم، وثلاجات للذبح ومحطة تحميل للسيارات المبردة، مخازن متفرقة لجميع أنواع الإستخدامات، وخدمات الجهاز الفني الذي سيعمل في قاعات الذبح من حمامات وأدواش واماكن تغيير الملابس، وخدمات متفرقة للجمهور، وملحق بالمبنى الرئيس حظائر التجهيز بحدود مساحة 2500 متر مربع مع حظائر تنزيل الأغنام والأبقار».

كما وصرح بودي بأنه تزامنا مع هذه المناسبة وحتى نهاية شهر فبراير 2019 تقدم «المواشي» خدمة الذبح والتقطيع (10 قطع) مجانا لكل من يشتري الأغنام من صفاة الغنم التابعة لمسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الجديد.

كما وتم في نهاية الحفل تسليم درع تذكارية لراعي الحفل، وتم تكريم رؤساء مجالس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي السابقين شكرا وعرفانا لهم، وتم أيضا تكريم مجموعة من مسئولي الدولة الذين أسهموا بشكل مباشر في تذليل جميع العقبات وتوفير الدعم الكامل اثناء القيام بأعمال تنفيذ المشروع.

