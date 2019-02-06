مال وأعمال

أطلقت «Ooredoo» الكويت عرضا خاصا بمناسبة الأعياد الوطنية مع باقات شامل، وستتيح للعملاء الاستمتاع لغاية خمس أضعاف المزايا على باقاتهم عند الاشتراك بأي باقة من اختيارهم سواء مع جهاز أو من غير جهاز. وهذا العرض سيتيح للعملاء الحصول على مميزات الباقة الأعلى دون الحاجة الى دفع رسوم إضافية. هذا العرض الخاص لشهر فبراير متوفر لجميع العملاء الحاليين والعملاء الجدد وبأسعار تنافسية لغاية 28 من الشهر الحالي. شهر فبراير يعتبر من الأشهر المليئة بالفرح والاعتزاز والوطنية، وتعتزم Ooredoo مشاركة عملائها بعروض متطورة تلبية لمتطلباتهم، حيث تسعى الشركة باستمرار لتقديم باقات وخدمات مكملة لنمط استخدام العملاء وأسلوب حياتهم العصري، حيث ان الشركة تعمل وفق سياسة تسعى من خلالها لإثراء تجربة العملاء وتحقيق تطلعاتهم.

