مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسبمر 2018، حيث حققت نمواً في صافي الأرباح لتصل إلى 50.4 مليون دينار وذلك بنسبة نمو 18 في المئة بالمقارنة مع عام 2017، في حين بلغت إيرادات الشركة 288 مليون دينار خلال عام 2018. وتأتي هذه النتائج انعكاساً للرؤية التسويقية والإعلامية والإعلانية التي تتبعها VIVA، المواكبة بشكل حثيث للنهضة التكنولوجية والرقمية العالمية، عبر خطط تتضمن خدمات ومنتجات وحلول عصرية تلبي احتياجات العملاء وتصلهم أينما وجدوا.

وصرّح د. محمود عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية VIVA قائلاً: «رغم استمرار المنافسة التي يشهدها قطاع الاتصالات الكويتي والذي يعتبر من أكثر الأسواق التنافسية في المنطقة، استطاعت VIVA أن تحقق مستويات جيدة في الإيرادات ونمواً في الربحية بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لخلق قيمة وعوائد أفضل لمساهميها. وقد حققت VIVA هذه النتائج بفضل اتباع نهج إداري متكامل ومتطور على يد فريق ذو مهنية عالية يعزز الدور المحوري والإيجابي الذي تلعبه VIVA كشركة اتصالات رائدة تسهم دائماً في توفير حلول اتصالات ذكية لإرضاء طموحات عملائها وتلبية احتياجاتهم». وأضاف: «تمكنت VIVA من تحقيق صافي أرباح بلغت 50.4 مليون دينار (ربحية السهم 101 فلس) خلال عام 2018 مقارنة بصافي أرباح وصلت إلى 42.8 مليون دينار (ربحية السهم 86 فلساً) خلال عام 2017. إن هذه النتائج التي حققتها VIVA خلال عام 2018 تعكس قدرتها على تحقيق نمو في صافي الأرباح في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع الاتصالات وذلك من خلال انخفاض أسعار خدمات الاتصالات والتي تضغط بشكل كبير على نمو الإيرادات». وقد أوصى مجلس إدارة VIVA بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 40 فلساً للسهم الواحد أي بما يمثل 40 في المئة من القيمة الاسمية للسهم وذلك عن عام 2018، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية العادية للشركة. من جانبه، قال م. سلمان البدران، الرئيس التنفيذي لـشركة الاتصالات الكويتية VIVA: «لقد جاءت نتائج عام 2018 تنفيذاً لأهداف وتطلعات VIVA المستمرة في تحقيق نمو في إيراداتها وربحيتها وتثبيت مركزها الريادي في سوق الاتصالات. كما تعتبر VIVA سبّاقة دائماً في تقديم أحدث التقنيات والخدمات لعملائها على مستوى شركات الاتصالات قي منطقة الشرق الأوسط». من جهته، قال محمد العساف، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي في VIVA: «لقد عكست النتائج المالية لـVIVA خلال عام 2018 قدرتها على المنافسة بالإضافة إلى تعزيز مكانتها كثاني أكبر شركة اتصالات من حيث حصتها السوقية من حجم الإيرادات في قطاع الاتصالات الكويتي، كما تمكنت VIVA بفعل سياستها المالية الآمنة، من تطبيق برنامج خفض التكاليف الذي اعتمدته الشركة خلال العام الحالي لتعزيز الربحية والذي أثر بشكل كبير على نمو أرباح الشركة بنسبة 18 في المئة من خلال اعتماد سياسة مالية متزنة وفعالة في المصاريف التشغيلية والرأسمالية».

