مال وأعمال

تونس - «كونا»: أعلن مدير البنك الافريقي للتصدير والاستيراد بينيدكت أوكاي أوراما اليوم الاثنين ان البنك قرر تخصيص 800 مليون دولار لمساعدة تونس في الدخول الى الاسواق الافريقية.

وقال اوراما في تصريح صحافي عقب محادثات أجراها مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ان البنك الافريقي للتصدير قرر وضع خط تمويلي للتجارة والتصدير للبضائع التونسية بحوالي 500 مليون دولار علاوة على خط ثان لتمويل ومساعدة البنوك على مجابهة إشكاليات الصرف وتمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا بحوالي 300 مليون دولار.

وأضاف ان اللقاء مع رئيس الحكومة التونسية مثل مناسبة لتقديم محتوى المؤتمر الدولي حول (تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا) الذي سينتظم بتونس يومي 5 و6 فبراير الحالي. واوضح أن هذه القرارات اتخذها البنك الافريقي للتصدير بمناسبة انعقاد مؤتمره الثاني في تونس معلنا بالمناسبة عن قرار العودة الى تونس من خلال إعادة فتح المكتب الإقليمي للبنك بشمال افريقيا بتونس خلال الأيام القليلة المقبلة وقراره بالوقوف إلى جانب المؤسسات والشركات والمصدرين التونسيين ودعمهم في اقتحام السوق الإفريقية بأكثر نجاعة وفاعلية وبأكثر إمكانات مادية ولوجيستية إضافة إلى الحرص المتجدد على دعم الآليات لتمويل وضمان التجارة البينية الإفريقية.

