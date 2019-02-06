مال وأعمال

افتتح رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم امس مكتب نادي «الواحة» بحلته الجديدة في برج راكان الواقع في شارع فهد السالم في مدينة الكويت، حيث تمت إعادة تأهيل المكتب عبر تزويده بأحدث الأجهزة التكنولوجية مع إعادة تجهيز المكاتب والمقاعد لتصبح أكثر أريحية للعملاء ولتتواكب مع أحدث الموديلات العصرية ولتتناسب أيضاً مع ركاب الخطوط الجوية الكويتية من حاملي بطاقات نادي «الواحة».

وعلى هامش الافتتاح، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم: يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن إعادة افتتاح مكتب نادي (الواحة) بحلته الجديدة، حيث يأتي الافتتاح ضمن خطة الشركة الاستراتيجية لتطوير وتحديث خدماتها لعملائها، لتتواكب مع كل ما يقدمه قطاع الطيران من تكنولوجيا حديثة وخدمات ومنتجات تعمل على راحة الركاب وتسهّل سفرهم، حيث إن الخطوط الجوية الكويتية دائماً سبّاقة في توفير كل ما هو جديد لعملائها وركابها.

وأضاف الجاسم: «احتل نادي (الواحة) كمركز من مراكز الخدمة المؤثرة لدى الخطوط الجوية الكويتية مكانة متقدمة جداً في مجال الخدمات وذلك عبر التاريخ الطويل لبطاقة نادي الواحة والتي أصبحت لا تقل أهمية عن بطاقات السفر المستخدمة في الشركات الأخرى، ويسعدنا أن نعلن وبكل فخر عن حصول الخطوط الجوية الكويتية على أفضل مستوى خدمات مقدمة للركاب وذلك على مستوى دول مجلس التعاون من شركة ماستر كارد، حيث يعد ذلك نتاجاً للجهود المبذولة التي تقدم للعملاء على مدار الساعة من قبل القائمين على مركز الواحة وعلى رأسهم مدير نادي الواحة مشعل المطيري، لذا أتقدم لهم بجزيل الشكر للحفاظ على سمعة الناقل الوطني وصلتها بالركاب من خلال بطاقة الواحة».

وأردف الجاسم قائلاً: «يستطيع حاملي بطاقات نادي (الواحة) استخدامها في أمور عديدة مثل حجز تذاكر السفر وترقية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال، كما يحق لحاملي البطاقات الذهبية والفضية الدخول إلى قاعة (بيان) الخاصة بركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في مبنى الركاب رقم 4 (T4)».

واختتم الجاسم تصريحه بالتأكيد على حرص الخطوط الجوية الكويتية الدائم والمستمر على راحة عملائها الكرام وتوفير جميع متطلباتهم واحتياجاتهم سواء على الأرض قبل الصعود إلى الطائرة أو من خلال تجربة سفر مريحة ومرفهة على متن طائراتها، حيث إنها ملتزمة بتحقيق أهدافها ومبادئها الثابتة وهي تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، وتحقيق أعلى معدلات انضباط المواعيد، اضافة إلى تحقيق أعلى معدلات خدمات العملاء ورضاهم.

ويحتوي مكتب نادي «الواحة» الجديد على 12 كاونتراً خاصاً باستقبال عملائه حيث تتوزع تلك الكاونترات إلى عدد 9 كاونترات لخدمة جميع أعضاء النادي، وعدد 2 كاونتر لخدمة حاملي البطاقات الذهبية والفضية وكاونتر واحد للإستقبال، كما يتوفر في المكتب الجديد الموظف الشامل والذي يقوم بتقديم وتوفير جميع خدمات ومتطلبات الركاب والسفر.

وتركز الخطوط الجوية الكويتية على متابعة وتطوير برنامج المسافر على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية (الواحة) باستمرار، والذي يهدف إلى مكافأة العملاء المميزين من حاملي البطاقات الذهبية والفضية والزرقاء عبر توفير أفضل الخدمات لهم، حيث إن بطاقة نادي (الواحة) تقدم لأعضائها، من خلال تجميعهم للأميال، العديد من الخدمات والعروض والخصومات بالتعاون مع عدة جهات مثل بيت التمويل الكويتي، البنك الأهلي المتحد، Rocket miles للفنادق، شركة Viva للاتصالات، مركز السلطان، ومكاتب تأجير السيارات مثل Rental car و Sixt و Hirts، وشركة الخليج للتأمين والتي تقدم لأعضاء الشريحتين الذهبية والفضية خدمة التأمين المجاني للسفر، وغيرها العديد من الشركات الأخرى.

وقد حضر حفل افتتاح مكتب نادي الواحة كلاً من مستشار رئيس مجلس الإدارة للشؤون العامة والتنفيذية م. عبدالله الشرهان، ومساعد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية د. ماريا هانّا، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي، ومدير دائرة التسويق شروق العوضي.

