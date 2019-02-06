مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إصدار 1665 ترخيصا للشركات عبر مركز الكويت للأعمال خلال شهر يناير الماضي. وقالت (التجارة) في بيان صحافي إن التراخيص المذكورة تنوعت بين 1533 ترخيصا لشركات الأشخاص و26 ترخيصا للشركات الحرة المتناهية الصغر و106 تراخيص للمركبات المتنقلة. وأضافت أن (النافذة الواحدة) تلقت 5679 طلبا لتأسيس شركات الأشخاص اعتمدت منها 3470 طلبا مبينة انه تم تأسيس 1289 شركة وجار تأسيس 2036 أخرى. وأوضحت انها تلقت 2082 طلبا لترخيص شركات الأشخاص أصدرت منها 1533 ترخيصا وهناك 685 ترخيصا قيد الإصدار مضيفة انها تلقت 173 طلبا لتأسيس الشركات الحرة المتناهية الصغر اعتمدت منها 63 طلبا.

وذكرت (التجارة) أنه تم الإنتهاء من تأسيس 26 شركة وجاري تأسيس 34 شركة من الطلبات في حين تلقت 39 طلبا لترخيص الشركات الحرة المتناهية الصغر أصدرت منها 26 طلبا. وأشارت إلى أنها تلقت 189 طلبا لتراخيص المركبات المتنقلة أصدرت منها 106 تراخيص وجار إصدار 83 ترخيصا.

