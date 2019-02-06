مال وأعمال

نجحت مؤشرات السوق في الارتداد صعوداً بنهاية تعاملات أمس، على عكس الأداء السلبي في المستهل، بفضل تحسن أداء أسهم قطاعي البنوك والاتصالات وزيادة السيولة بالبورصة.

وارتفع المؤشر العام للبورصة الكويتية عند الإغلاق 0.32 في المئة، كما ارتفع المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.01% و0.47% على الترتيب. وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً اليوم أبرزها الاتصالات بنحو 0.67%، والبنوك بواقع 0.49%، فيما سجلت مؤشرات 7 قطاعات أخرى انخفاضاً اليوم بصدارة النفط والغاز بحوالي 1%. وجاء سهم «ورقية» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 20.3%، فيما تصدر سهم «وربة للتأمين» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 22.3%. وصعدت سيولة البورصة 33.4% إلى 26.71 مليون دينار مقابل 20.02 مليون دينار بالأمس، فيما تقلصت أحجام التداول 3.7% إلى 160.04 مليون سهم مقابل 166.17 مليون سهم. وتصدر سهم «بنك الخليج» نشاط التداول على جميع المستويات بكميات بلغت 30.16 مليون سهم، بقيمة 8.18 ملايين دينار، متراجعاً 1.82%.

