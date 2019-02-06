مال وأعمال

أطلقت طيران الجزيرة أحدث الأجهزة المخصصة للتسجيل الذاتي في مبنى ركابها T5 الكائن في مطار الكويت الدولي، ذلك بالإضافة إلى العديد من الخدمات الجديدة التي تهدف إلى إضافة القيمة إلى تجربة سفر الركاب وجعلها أكثر سلاسةً عند السفر مع طيران الجزيرة.

ومن ضمن هذه الخدمات الجديدة، بدأت الشركة بتوفير خدمة الإنترنت المجانية عند بوابات صعود الطائرة في المبنى، علاوة عن افتتاح مطاعم ومحلات جديدة في منطقتى السوق الحرّة والمبنى، وتوفّر فريقاً لمساعدة المسافرين عبر إجراءات التسجيل، والخدمة الهاتفية الخاصة بالمبنى التي تعمل على مدار الساعة على الرقم 176. وتعليقاً على هذه الخدمات الجديدة، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «نواصل في طيران الجزيرة تقديم خدمات ذات قيمة إضافية تعزز تجربة السفر مع طيران الجزيرة وتهدف إلى رفع مستوى الخدمات الخاصة بالمسافرين والمتوفرة حصرياً للمسافرين عبر مبنى T5 في مطار الكويت الدولي».

وتعد هذه الأجهزة الجديدة أحدث ما هو متوفر في سوق الطيران، وتمكّن المسافرين من تسجيل أمتعتهم وطباعة بطاقة صعودهم في أقل من دقيقة. كل ما على المسافرين القيام به هو إدخال رمز الحجز، وتسجيل جواز السفر، والتأكد من أن حقائبهم لا تحتوي على مواد محظورة على متن الطائرات. وبعد ذلك، يقوم المسافرون بتسليم حقائبهم في الأماكن المخصصة لذلك قبل التوجه إلى مكاتب الجوازات والإجراءات الأمنية. ويمكن للمسافرين إلى جميع الوجهات التي تخدمها طيران الجزيرة استخدام أجهزة التسجيل الذاتي.

وتتوفر الخدمة الهاتفية على مدار الساعة للرد على استفسارات المسافرين وذويهم عن مواعيد الرحلات والإجراءات الخاصة بالمبنى. وفي المبنى، يخدم المسافرين فريق متخصص لإرشادهم عبر المبنى والرد على استفساراتهم. كما تتوفّر خدمة الإنترنت المجانية للمسافرين عند بوابات الصعود الخاصة بمبنى T5. تتوفّر للمسافرين خلال سفرهم عبر مبنى ركاب T5 مجموعة من المحال والمطاعم التي تضم السوق الحرّة وكوستا كوفي وكافيه سوبريم، بالإضافة إلى مطعم سليم تشيكنز.

