مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتى «بيتك» اعلانه السنوى بمناسبة احتفالات الكويت الوطنية، كأول بنك يبادر للمشاركة فى هذه الاحتفالات، ويدعو الاعلان بعنوان «الكويت حلوة باهلها» الى المحافظة على هذه الدرة الثمينة وحمايتها، ليظل علمها خفاقا، وعطاؤها فياضا، والى تقدير نعمة الامن والامان التى تعيشها، وحكمة قيادتها التى جعلتها عنوانا للانسانية، كما يبرز الاعلان وهو باكورة مجموعة من الانشطة والفعاليات ضمن حملة متكاملة يعتزم «بيتك» تنفيذها احتفالا بهذه الايام الخالدة فى تاريخ الكويت، اهمية الشباب الكويتى فى رفعة الوطن ضمن جهود واسعة تبذل للتنمية فى جميع المجالات. يؤكد الاعلان على دور الشباب الكويتي المبادر صاحب الهمة، باعتباره مستقبل الوطن وعماد تطوره، وعلى جهود رجال الامن من الشرطة والجيش كضمان للاستقرار، ويلقي الضوء على قيم العلم والمثابرة والعمل الخيري والترابط الاسري والعلاقات الاجتماعية والوحدة بين الكويتيين، كعلامات مهمة ومميزة لحياة المجتمع الذى جبل على العطاء وتقدير العمل والابداع، المؤمن بقدرة ربه، الذى يجعل من حب الخير -بعد فضل الله- مصدات من كل سوء وشر.

يبدأ الاعلان بعلم الكويت محلقا، على طريق مستقيم مضاء ثابت، ثبات وجود الكويت وقيم شعبها، وراسخا رسوخ مكانتها بالعالم، ثم تكشف الصورة تباعا عن الرسالة الاعلانية التى تقوم على ابراز مواطن الجمال وعناصر القوة، ومواقف الخير، فى صورة جمالية رائعة، تشدد على ضرورة الحفاظ على جمال البلاد وشعبها، وتظهرعلم الكويت ورمزها، يشع نورا فوق سارية، او مركز ضوء يعلو جبل، بينما تكسو البلاد حلة من الفرح يجمعها البهاء والبهجة، وتتداخل فيها مكونات اللون والكلمة والحركة، لتعمق اجواء الرضا والسعادة والفخر والاعتزاز بهذا الوطن، مع لقطات متحركة من اماكن عدة تبرز جهود ابناء الوطن فى كل مكان، ليظل الدعاء يتردد بان يحفظ الله الكويت من كل شر، ويحمي ارضها وشعبها من كل سوء، «الكويت، الرب حاميها، حامي اراضيها».

